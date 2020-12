EN DIRECT - Coronavirus : inquiétudes face à une nouvelle souche "hors de contrôle" au Royaume-Uni

EN DIRECT

En France, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 restent encore loin des objectifs fixés par le gouvernement lors du reconfinement, soit un seuil de 5.000 contaminations quotidiennes, contre près de 13.000 enregistrées entre samedi et dimanche. Par ailleurs, la mutation du Covid-19 observée au Royaume-Uni inquiète, notamment en raison de la grande contagiosité de cette nouvelle souche contre laquelle, néanmoins, les vaccins élaborés restent efficaces. De nombreux pays européens, dont la France, ont suspendu leurs vols commerciaux en provenance du royaume britannique.

Les informations à retenir : La nouvelle souche du Covid-19 découverte au Royaume-Uni serait 70% plus contagieuse

Plusieurs pays européens ont suspendu les vols retours avec le Royaume-Uni

L'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, reste "stable", selon l'Elysée

Variante du virus "hors de contrôle" en Angleterre

La nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni est "hors de contrôle", a reconnu dimanche le gouvernement britannique, justifiant un reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre juste avant Noël. Plus de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre se retrouvent ainsi contraints de faire une croix sur des retrouvailles familiales à Noël.

La nouvelle variante du virus, soupçonnée d'être 70% plus contagieuse que la précédente, a été observée au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Italie, aux Pays-Bas, en Australie ainsi qu'au Danemark.

Les vols depuis le Royaume-Uni suspendus

Alors que l'Espagne a demandé à Bruxelles une réponse "coordonnée" de l'UE, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Irlande ont annoncé dimanche soir la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Les Pays-Bas ont été le premier pays à suspendre les vols de passagers en provenance du territoire britannique et ce jusqu'au 1er janvier. La Belgique a suivi en suspendant des vols, ainsi que les trains à compter de dimanche minuit. La décision de l'Allemagne, qui ne concerne pour l'heure que les vols, doit être officialisée "dans les prochaines heures", a déclaré une source gouvernementale. L'Autriche, la Roumanie et la Bulgarie font partie des pays ayant annoncé une mesure similaire.

Côté français, la suspension à partir de dimanche minuit pour 48 heures concerne tous les déplacements de personnes, "y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire". Or UE, l'Arabie saoudite, Israël ou encore le Canada, de même que plusieurs pays d'Amérique du Sud tels que l'Argentine ou le Chili ont annoncé la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Vaccins efficaces contre la nouvelle souche

Les experts de l'Union européenne sont arrivés à la conclusion que les vaccins actuels contre le coronavirus restaient efficaces face à la nouvelle variante du Covid-19 repérée en Grande-Bretagne, a annoncé dimanche soir le gouvernement allemand.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'agence européenne des maladies (ECDC) ont appelé dimanche leurs membres en Europe à renforcer leurs contrôles pour combattre la propagation de la nouvelle variante du Covid-19, notamment en améliorant leurs capacités de détection de la souche. Selon l'OMS, une poignée de cas ont déjà été signalés hors du sol britannique : au Danemark (9), ainsi qu'un cas aux Pays-Bas et en Australie. La nouvelle souche comprend plusieurs mutations et entraîneraît selon les premières évaluations une contagiosité accrue. L'Italie a détecté dimanche un premier cas, selon le ministère de la Santé.

En France, un plateau toujours élevé du nombre d'admissions quotidiennes dans les hôpitaux

La France a enregistré 12.799 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dans la soirée de dimanche par les autorités sanitaires. La veille, le pays avait comptabilisé 17.565 nouveaux cas positifs, très loin de l'objectif que s'était fixé le gouvernement pour la mi-décembre, il y a quelques semaines. Le taux de positivité des personnes testées s'établit à 5,2%, contre 5,6% la veille. Il était de 6,4% le 8 décembre dernier, quand a été introduit un nouveau mode de comptabilisation de cet indicateur clé.

Le nombre de patients en services de réanimation ou de soins intensifs était quasi stable par rapport à samedi, à 2.745, contre 2.718 la veille. Les admissions sur les dernières 24 heures étaient au nombre de 91 (contre 123 samedi). Au total, les hôpitaux comptaient 24.961 malades du Covid-19, contre 24.819 samedi. Les admissions sur les dernières 24 heures se sont élevées à 599, contre plus d'un millier (1.004) samedi. Santé publique France a annoncé 131 décès sur les dernières 24 heures (contre 190 samedi), portant le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie à 60.549.

Dans un entretien au Journal du dimanche, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet s'est inquiété du maintien sur "un plateau élevé" du nombre d'admissions quotidien de malades du Covid-19 dans les hôpitaux. "Il stagne à 1.500 admissions par jour depuis trois semaines. À la veille des fêtes, ce plateau élevé ne dit rien de bon", a dit à l'hebdomadaire publié ce dimanche le spécialiste, membre du Conseil scientifique qui conseille le gouvernement.

Positif au Covid-19, Macron reste "aussi dynamique que d'habitude"

Testé positif jeudi au Covid-19, le chef de l'Etat est toujours placé à l'isolement au Pavillon de la Lanterne, l'une des résidences de la République, dans le parc du château de Versailles. "Je peux vous assurer qu'il reste tout aussi dynamique que d'habitude", a commenté dimanche la ministre du Travail Elisabeth Borne, au micro du Grand Rendez-vous sur Europe 1.

"Le président de la République présente un état de santé stable par rapport à hier (samedi)", a affirmé de son côté l'Élysée dimanche en début d'après-midi, sans développer plus.

Plus de 1,68 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.685.785 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts (317.597) que de cas recensés (17.820.477), suivis par le Brésil (186.764 décès), l'Inde (145.477), le Mexique (117.876) et l'Italie (68.447).