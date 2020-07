Coronavirus : une deuxième vague "est envisageable, on en voit en Iran, en Californie..."

INTERVIEW

Une deuxième vague en France ? "C'est tout à fait envisageable", affirme Antoine Flahault. Invité d'Europe 1, l'épidémiologiste et professeur de santé publique à l'université de Genève a réagi, mercredi, aux propos du directeur général de la Santé.

Dans une interview au Figaro, Jérôme Salomon a estimé qu'il fallait "se préparer à une reprise de l'épidémie" de coronavirus, "voire à une deuxième vague". Un phénomène tout à fait possible pour l'épidémiologiste, qui s'appuie sur l'exemple de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de plusieurs États américains et de l'Australie, actuellement touchés par une deuxième vague de Covid-19.

"Plutôt que de tergiverser, il faut s'y préparer"

"On voit des deuxièmes vagues en Iran, en Arabie Saoudite, en Floride, en Californie", énumère le chercheur. "Donc c'est tout à fait possible qu'il y en ait une" en Europe, poursuit-il, affirmant tout de même qu'actuellement, si le virus circule encore dans tous nos pays, "c'est à un niveau qui est l'un des plus bas de la planète". Néanmoins, celui-ci estime que "plutôt que de tergiverser sur le fait qu'il pourrait, ou pas" une deuxième vague, "il faut plutôt s'y préparer".

"Il est très important de pouvoir détecter tous les clusters à la racine", poursuit-il, après avoir insisté sur l'importance de porter un masque dans les transports publics et les espaces clos.

Le cas de l'Australie "sera une leçon pour nous"

Sur la gestion d'une éventuelle deuxième vague, Antoine Flahault évoque l'Australie, qui a décidé de reconfiner Melbourne après l'émergence de nouveaux foyers de contamination. "On verra avec l'Australie qui se bat avec une vague hivernale" de coronavirus "qui semble difficile", dit l'épidémiologiste.

"Pour l'instant, il tiennent", assure-t-il. "Et ce sera intéressant de voir comment ils ont tenu, car cela sera une leçon pour nous". En effet, dans son interview, Jérôme Salomon a évoqué l'hypothèse d'une deuxième vague "cet automne ou cet hiver".