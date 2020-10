Coronavirus : "Les laboratoires ne sont pas à l’aise avec les tests antigéniques"

INTERVIEW

Mercredi soir, c’est l’instauration d’un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles qui a évidemment attiré lors des annonces d’Emmanuel Macron sur la crise du coronavirus. Mais le président de la République a aussi annoncé une montée en puissance de la stratégie de tests, avec l’utilisation des tests dits antigéniques. Principal attrait : des résultats en moins de 30 minutes. Sauf que du côté des laboratoires, ça pourrait coincer. "La profession n’est pas à l’aise avec ces tests", avait prévenu sur Europe 1 Etienne Couelle, PDG de Synlab, leader européen des laboratoires et invité mercredi de La France bouge.

"Le vrai risque, c’est qu’on vous déclare négatif alors que vous n’êtes pas négatif"

Premier écueil : la fiabilité de ces tests, effectués, comme les désormais célèbres PCR, par l’introduction d’un long écouvillon dans le nez. Ils ont pourtant été valisés par l’OMS et la Haute autorité de santé. Mais "la profession n’est pas à l’aise avec ces tests. On considère que la fiabilité n’est pas suffisante par rapport aux tests RT-PCR", explique Etienne Couelle. "Le vrai risque, c’est qu’on vous déclare négatif alors que vous n’êtes pas négatif. Et on considère donc que ce teste est à manier avec beaucoup de précautions".

Et c’est même la qualité première des tests antigéniques, la rapidité, qui pourrait à terme poser problème. "On parle de 30 minutes où effectivement le résultat apparaît très rapidement, mais c’est un test manuel. Donc vous ne pouvez pas le faire è très grande échelle", pointe le PDG de Synlab. "On ne peut pas imaginer des centaines de milliers de personnes qui vous font des tests comme ça, toutes les quinze minutes."

