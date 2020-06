Coronavirus : l'épidémie peut encore repartir, alerte une épidémiologiste

INTERVIEW

Un mois après le début du déconfinement, peut-on craindre une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus ? Les chiffres communiqués chaque jour par la Direction générale de la santé sont très positifs et confirment le reflux épidémique, au point que certains souhaiteraient une accélération du déconfinement avant le 22 juin, ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron lors de son allocution dimanche. Au micro d'Europe 1 vendredi, l'épidémiologiste Catherine Hill alerte toutefois : "Une reprise de l’épidémie peut très bien arriver".

Une accélération du déconfinement conditionné à un dépistage massif de la population

"Le virus circule partout, on le voit bien", avance Catherine Hill. Selon elle, "il faut attendre un peu" avant d'accélérer le déconfinement. "Il est encore un peu trop tôt pour être sûr que l’épidémie ne redémarrera pas. Je pense qu’il faut attendre jusqu'au 22 juin". "On pourrait accélérer le déconfinement si on se mettait à tester très largement la population pour trouver les porteurs du virus qui circulent en ce moment dans le pays", dit-elle. "Or, ce n’est pas ce qu’on fait", déplore Catherine Hill, affirmant que moins de 350.000 tests sont réalisés par semaine, loin des 700.000 promis par Edouard Philippe lors de ses interventions pré-11 mai.

"Les gens font moins attention"

"Il faut trouver les porteurs du virus et il faut tester plus qu’on ne le fait aujourd'hui, en utilisant la méthode des tests groupés", maintient l'épidémiologiste. "On n’a toujours pas décidé de chercher très énergiquement les porteurs qui sont dans le pays. Il faut décider de le faire !", dit-elle, citant l'exemple de la ville de Wuhan, d'où est partie la pandémie et où toute la population a été testée.

Car depuis le 11 mai, les Français ont pu retrouver un peu de leur vie d'avant, et forcément, "les gens font moins attention", constate Catherine Hill. Mais les risques sont d'autant plus élevés. "C’est comme la loterie : plus les gens se croisent et croisent des gens différents, plus ils augmentent la probabilité de tomber sur le virus", conclut l'épidémiologiste.

