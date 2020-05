Coronavirus : à La Réunion, l'application de "tracing" s'appelle "Alertanoo"

Après de nombreux débats, y compris au Parlement, l'application Stop Covid est désormais téléchargeable par les Français. L'objectif est de permettre à chaque utilisateur qui serait contaminé par le coronavirus de prévenir les personnes qu'il a croisées, de manière totalement anonyme. Depuis cette semaine, un système similaire, "Alertanoo" (qui signifie "alertons-nous" en créole) a été mis en place sur l'île de la Réunion.

"C'est devenu un réflexe"

À l'entrée d'un supermarché noir de monde, le premier réflexe de Jessica, réunionnaise depuis toujours, c'est d'enclencher l'application. Son usage est extrêmement simple : il suffit d'activer son Bluetooth. "Ensuite, je mets mon téléphone dans mon sac et je vais faire mes courses", explique Jessica. "Au départ, c'était un peu compliqué", reconnaît-elle au micro d'Europe 1, "mais c'est devenu un réflexe".

Pas de nom, ni d'adresse à entrer : "Alertanoo", comme StopCovid, est totalement anonyme. Lorsqu'une personne est malade, son médecin traitant lui donne un code à inscrire sur son téléphone, qui préviendra alors anonymement les personnes croisées, dites "personnes contacts", explique le site internet de la plateforme. Les personnes recevant une notification sont alors invités à se faire dépister pour endiguer la propagation de l'épidémie.

"Le secret médical est conservé puisqu'on ne peut pas remonter à la personne"

Tout est anonyme, mais surtout, tout est local. C'est la force de ce système, explique Philippe Arnaud, l'un des développeurs de l'application. "Ça permet de compléter l'activité de contact-tracing qui est menée par l'ARS à la Réunion", souligne-t-il au micro d'Europe 1. "Toute l'application est gérée depuis des serveurs à la Réunion pour arriver à une solution qui soit la plus garante possible de la vie privée des gens".

La version Beta d’Alertanoo, application de « notification d’exposition » au Covid-19, créée PAR les Réunionnais et POUR les Réunionnais, est disponible en téléchargement pour les téléphones Androïd. https://t.co/Ogj2gdvQuApic.twitter.com/lMECV8P5Se — L'Eco austral (@Ecoaustral) May 25, 2020

L'efficacité de l'application dépendra du nombre de téléchargements

La confiance justement, une condition sine qua non sur l'île. C'est ce qui a permis d'obtenir l'approbation des médecins, comme Christine Kowalczyk. "On leur a posé quelques questions bien pointues (aux développeurs de l'application, ndlr) et ils nous ont bien expliqué", raconte-t-elle au micro d'Europe 1, rassurée. "Le secret médical est conservé puisqu'on ne peut pas remonter à la personne. C'est ça qui est extrêmement important".

Pour l'instant, aucun malade ne s'est signalé sur l'application, et comme StopCovid, son utilité sera conditionnée au nombre de téléchargements. Pour être efficace à La Réunion, "Alertanoo" devrait être téléchargé par 400.000 personnes, mais seulement 4.000 habitants de l'île l'ont déjà installée sur leurs téléphones.