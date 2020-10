Un couvre-feu ? "Il faut soutenir le monde économique, et non l'assassiner", estime Ravier

INTERVIEW

Les élus marseillais vont-ils devoir faire respecter un couvre-feu dans la cité phocéenne ? La mise en place de couvre-feux dans les grandes villes les plus touchées est en tout cas une des options étudiées par le gouvernement pour tenter d'affronter le rebond de l'épidémie de coronavirus. Invité mercredi d'Europe 1, le sénateur RN des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier a vivement critiqué cette éventualité, qui pourrait, selon lui, encore affaiblir l'économie du pays. "Il faut soutenir le monde économique, et non l'assassiner", estime-t-il.

Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole mercredi soir pour 45 minutes d'interview sur TF1 et France 2, Stéphane Ravier s'attend à voir "un 'Père fouettard' plutôt qu'un père de la nation". L'exécutif, fustige-t-il, "n'a pas d'autres idées que de sanctionner des Français qui ont fait tant d'efforts".

Une décision "punitive"

Par ces nouvelles décisions, craint-il, "on va ajouter à la crise sanitaire la crise économique". Et d'ajouter : "On ne protège pas les Français. Quand le pays sera appauvri, on aura encore moins les moyens d'investir".

"Il ne faut pas fermer les bistrots, mais ouvrir des lits dans les hôpitaux", martèle Stéphane Ravier, pour qui le couvre-feu est une décision "punitive". Par ailleurs, cet éventuel couvre-feu, "je serais curieux de voir comment on va le faire respecter". "Les honnêtes Marseillais seront traqués comme le gouvernement sait si bien le faire", conclut-il.