Rentrée politique des Républicains : une volonté de «tout changer»

Après la NUPES et Renaissance la semaine dernière, les rentrées politiques se poursuivent. C’est aujourd’hui au tour des Républicains, rassemblés à Angers à l’initiative des jeunes LR. Un rendez-vous qui réunit presque tous les cadres du parti, à quelques mois seulement de l'élection du futur président du parti. Les candidats sont eux aussi présents et aspirent tous à un profond changement en interne. Si Éric Ciotti, tenant d’une droite décomplexée, est pour l’instant seul en lice, le conservateur Bruno Retailleau, devrait se lancer dans la course ce week-end, tandis que la candidature d’Aurélien Pradié, partisan d’une droite plus sociale ne saurait tarder.

"Tout changer du sol au plafond"

Trois profils différents mais une seule et même ambition : "Tout changer du sol au plafond". Chaque candidat veut renouveler le corpus idéologique des Républicains, un parti exsangue après trois défaites consécutives à la présidentielle. Ce week-end, plusieurs tables rondes sont organisées et sont consacrées à des thèmes jugés trop peu investis par la droite ces dernières années, comme la fameuse question du pouvoir d’achat, l'écologie ou encore la manière de reconquérir l’électorat urbain.

Ces tables rondes sont l'occasion de confronter les points de vue et de mettre en avant de nouvelles idées. "On ne peut plus continuer à vivre sur le rétablissement de la double peine ou la défiscalisation des heures supplémentaires", confie un cadre. La droite est donc en quête de nouveautés, tant sur le plan des idées que sur celui de l’incarnation. La tâche du prochain président des Républicains est lourde : faire revivre un parti dont l’espace politique s’est considérablement réduit en cinq ans, étouffé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.