Avenir des Républicains : le parti est «une cible de tous côtés», lance Annie Genevard

"Les Républicains sont une cible de tous côtés, ce qui montre bien quelle est leur importance dans le paysage politique", a assuré Annie Genevard, présidente du parti Les Républicains, invitée d'Europe Matin mercredi. "Si les Républicains n'existaient pas, la démocratie française se retrouverait amputée et la seule alternative à Emmanuel Macron serait de rechercher dans la Nupes ou dans le Rassemblement national, je ne crois pas que les démocraties y gagneraient", a ajouté la députée du Doubs au micro d'Europe 1.

Quel avenir pour le parti ?

Sur la question de l'avenir des Républicains, Annie Genevard défend le projet du parti. "Je pense que si nous allons vers le débat de ligne, nous allons nous affaiblir. Trouvez-moi un Français qui ne soit pas attaché à la fois à la sécurité, à l'autorité publique et à la solidarité. Il faut faire souffler un grand vent d'air frais dans notre maison, renouveler nos pratiques politiques, travailler à l'unité de notre famille. C'est pour cela que ce combat de ligne me semble porteur de grand danger pour notre famille politique."

La présidente s'oppose aussi à l'idée d'un groupe éparse. "On nous a dit morts un nombre de fois incalculable mais les Républicains tiennent et jouent pleinement leur rôle au Parlement", a-t-elle lancé. "Il y a dans notre famille politique des sensibilités différentes dans les candidats mais sur le fond, il y a une aspiration à l'unité et une volonté que tout soit traité."