Présidence des Républicains : «Il faut tout reconstruire», lance Aurélien Pradié

Qui sera le futur président des Républicains (LR) ? Laurent Wauquiez ? Certainement pas. Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a annoncé qu'il ne souhaitait pas se présenter. L'actuel secrétaire du parti, Aurélien Pradié ? "Ce n'est pas impossible", assure-t-il au micro d'Europe 1 mercredi.

"Il faut du courage"

"J'ai très envie de changer la vie de mes concitoyens. Est-ce que ça passe par la présidence des Républicains ? Ce n'est pas impossible du tout", a déclaré le député du Lot sur Europe 1.Les militants LR voteront le 4 décembre pour élire leur nouveau chef de parti. En attendant, il faut réfléchir aux moyens pour relancer la machine. Pour Aurélien Pradié, il faut "tout reconstruire, la droite républicaine ne parle plus à personne".

"Pour reconstruire, il faut du courage. Du courage pour parler aux jeunes, du courage pour parler de tout un tas de sujets dont on ne parle pas, l'écologie, l'ascenseur social, l'éducation...", a-t-il précisé.

"On ne reconstruira pas la droite républicaine demain avec les recettes d'hier et d'avant-hier", a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général des Républicains se présentera-t-il pour briguer la tête du parti ? "J'ai sûrement envie de contribuer à reconstruire cette famille politique, je prendrai ma décision dans les jours qui viennent", a-t-il confié. "J'ai 36 ans, les Français vont apprendre petit à petit à me connaître avec mes qualités et mes défauts mais un peu de respiration et un peu d'air dans notre famille politique et dans notre vie politique, ça ne fera sûrement pas de mal."