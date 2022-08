Présidence des Républicains : le duel Ciotti - Pradié ne fait pas rêver en interne

La bataille de la droite se prépare alors que plusieurs candidats se bousculent pour succéder à Christian Jacob à la tête des Républicains. Président du parti depuis 2019, le député de Seine-et-Marne a pris sa retraite début juillet. Après que Laurent Wauquiez ait annoncé ne pas se présenter, un duel émerge pour obtenir la présidence du parti : Eric Ciotti face à Aurélien Pradié.

"Ce sont candidats par procuration"

Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, est le premier à se lancer dans la bataille. Finaliste de la primaire à la présidentielle et représentant de l'aile droite du parti, il fait figure de favori. Mais Aurélien Pradié, jeune député du Lot, compte bien venir perturber ce couronnement. Pas encore candidat, ce représentant de la nouvelle génération annoncera sa décision à la rentrée.

Le duel entre le "radical" Ciotti et le "social" Pradié ne fait cependant pas rêver en interne. "Ce sont des candidats par procuration. Ciotti pour Laurent Wauquiez et Pradié pour Xavier Bertrand", soupire un cadre. Certains imaginent déjà une troisième voie plus neutre, comme Bruno Retailleau, chef des sénateurs Les Républicains. Autre possibilité : une triple alliance féminine entre l'eurodéputée Agnès Evren, Rachida Dati et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard.