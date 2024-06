Législatives 2024 : le Nouveau Front populaire place l'économie au cœur de son programme

Le premier objectif du Nouveau Front populaire est la hausse des salaires, avec une mesure phare : l'indexation des salaires sur l'inflation. La gauche veut également s'attaquer à l'héritage du macronisme : la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage doivent être supprimées pour les adhérents.

Annuler la hausse du prix du gaz

Pour Olivier Redoulès, directeur des études chez Rexecode, travailler moins longtemps va mécaniquement contraindre l'État à trouver d'autres sources de financement. "Si on diminue la taille du gâteau, ça fait moins de choses à se partager et donc ça va se traduire soit par plus d'inflation, soit par plus de taxes. À revenir sur le fond des retraites, c'est avoir moins de production de richesse nationale et de pouvoir d'achat à se partager", explique-t-il.

Côté pouvoir d'achat, le Nouveau Front populaire veut également annuler la hausse du prix du gaz programmée au 1ᵉʳ juillet. Sauf que sur ce point-là, elle ne pourrait le faire qu'en cas de situation de crise exceptionnelle. Habituellement, c'est le gendarme de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui fixe les prix. Avec ces mesures, le Front Populaire entend donc bien mettre l'économie au cœur des législatives.