Pascal Praud et vous - Discours de Gabriel Attal : «On ne sent pas la rupture attendue par les Français», affirme Alexandre Chauveau

Peu après le discours de Marine Le Pen, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a également pris la parole en public à Paris dimanche. Un discours loin de marquer une rupture avec le macronisme, analyse Alexandre Chauveau dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1.

"Tu voles, tu paies !" : Gabriel Attal a répondu au discours de Marine Le Pen, au cours d'un autre meeting organisé à Paris peu de temps après celui de la cheffe de file des députés RN. Une prise de parole, sur fond de lancement d'une campagne présidentielle, sur laquelle revient Alexandre Chauveau, journaliste au service politique d'Europe 1. "Ça fera 10 ans (en 2027) qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On dit souvent que pour se présenter, il faut incarner l'alternance, une forme de rupture (...) On ne sent pas la rupture attendue par les Français", convient-il dans l'émission Pascal Praud et vous.