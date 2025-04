«La condamnation est exagérée» : au cœur du rassemblement du RN avec des militants venus soutenir Marine Le Pen

Des milliers de personnes se sont rassemblées place Vauban, à Paris, à l'appel du Rassemblement national pour soutenir Marine Le Pen, condamnée lundi dernier à une peine de cinq ans d'inéligibilité. Mais dans quel état d'esprit étaient-ils ? Europe 1 était sur place pour les rencontrer.

Devant le dôme scintillant de l'hôtel des Invalides, une nuée de drapeau bleu, blanc, rouge. Élisabeth, une Parisienne de 65 ans, agite le sien dans la foule : "C'est important pour soutenir la liberté de candidater à une élection présidentielle. La condamnation est exagérée et ce n'est pas sain pour notre démocratie. Je ne remets pas en cause les juges, c'est la liberté de chacun de pouvoir se présenter, Marine Le Pen au premier rang".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'inéligibilité n'a pas sa place dans une affaire financière"

"Marine, présidente", lance des soutiens face à la cheffe des députés RN à l'Assemblée nationale qui revendique sur scène une véritable ferveur de ses militants. Raphaël, 48 ans, est venu de Sarthe avec 15 autres adhérents au parti, casquette, à l'effigie de celle qu'il aimerait voir à l'Élysée, vissée sur la tête.

"On a tous le droit à l'erreur et puis il y a condamnation et condamnation. L'inéligibilité n'a pas sa place dans une affaire financière. Qu'il y ait des amendes, qu'il y ait des peines de prison, à la limite, on peut l'entendre, mais l'inéligibilité, pour moi, ne devrait être prononcée que si on contrevient au code et aux lois électorales".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après une Marseillaise entonnée sous le soleil, la foule s'est dispersée dans le calme, à l'image du rassemblement que seule une poignée de femens est venue perturber. "Tolérance zéro, au cachot", pouvait-on lire sur le haut de leurs corps dénudés.