EN DIRECT - Municipales 2020 : à Paris, Agnès Buzyn arrête sa campagne mais ne se retire pas

Atmosphère surréaliste pour ce premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, où les résultats ont été bien moins discutés que les circonstances du vote, où les enjeux politiques ont laissé la place aux questions sanitaires. En pleine épidémie de coronavirus, et alors que les autorités ont annoncé samedi soir des mesures de confinement, l'hypothèse de l'annulation du second tour est dans toutes les têtes, d'autant que l'abstention a atteint des records lors du premier. Le gouvernement devrait prendre une décision dans la journée, après consultation des experts sanitaires et des leaders des partis politiques. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Le premier tour des élections municipales s'est tenu dimanche, en pleine épidémie de coronavirus

Il a été marqué par une abstention record, avec moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé

Dans ce contexte, beaucoup de ténors de l'opposition appellent à l'annulation du second tour

Quid du second tour ?

Les résultats étaient à peine tombés que, déjà, des voix s'élevaient pour reporter le second tour de l'élection. Comme celle de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui a estimé que l'heure étant à la "guerre sanitaire", il fallait "considérer comme acquises" les victoires du premier tour mais différer le second. Le chef des députés LR Damien Abad, et Yannick Jadot (EELV) ont également demandé à reporter le scrutin. Le leader écologiste appelé lundi matin sur RTL à "maintenir le premier tour et changer la loi électorale pour repousser le second". C'est l'une des questions centrales : est-il possible d'annuler le second tour en conservant les résultats du premier ?

Sans se prononcer, Rachida Dati en a appelé au gouvernement lundi matin sur Europe 1. "J’appelle en responsabilité à ce que le gouvernement, qui est le seul détenteur des informations nécessaires à la protection des Français, de l'ensemble de nos compatriotes, prenne une décision rapidement et de manière très claire", a déclaré la candidate LR.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué dimanche qu'il demanderait "sans doute mardi" leur avis aux experts scientifiques dans la crise du coronavirus sur l'opportunité de tenir le second tour des élections municipales. "Mardi, mercredi, sans doute mardi, je serai amené à leur poser la question du deuxième tour", a-t-il dit sur France 2.

Edouard Philippe a lui aussi pris la parole, reconnaissant que le taux d'abstention témoignait de l'inquiétude des citoyens face au coronavirus. "C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous organiserons le second tour. Je réunirai le Conseil scientifique puis je consulterai les représentants des forces politiques. C'est dans une transparence totale que nous prendrons les mesures nécessaires."

Buzyn donne l'exemple

Elle est la première personnalité politique de cette ampleur à prendre une telle décision. En raison des craintes liées à l'épidémie de coronavirus, Agnès Buzyn a annoncé lundi matin qu'elle "arrête" sa campagne, tout en ne retirant pas sa candidature. L'ancienne ministre de la Santé, arrivée en troisième position dans la capitale, pourrait inspirer d'autres candidats. Un confinement plus stricte étant à l'ordre du jour pur freiner la propagation du virus, les candidats encore en lice auront de toute façon bien du mal à mener une campagne de second tour.

Un premier tour très perturbé

En dépit des mesures spécifiques mises en place pour que tout se déroule pour le mieux, le premier tour des élections municipales n'a pu faire abstraction de l'épidémie de coronavirus qui frappe la France. L'abstention a atteint des records, avec moins d'un électeur sur deux se rendant aux urnes. Prévisible, alors que les autorités appelaient tous les Français à limiter leurs déplacements et se confiner chez eux.

Les résultats politiques ont donc été bien moins commentés que les questions sanitaires. On peut néanmoins retenir de ce premier tour une percée écologiste, des villes remportées dès le premier tour par le RN et ses alliés (Hénin-Beaumont, Fréjus et Bézier) un bon maintien des positions socialistes et ce qui s'annonce comme des défaites en série pour la majorité.

Hidalgo bien parti à Paris, la gauche aussi en tête à Marseille

Les résultats de certaines villes emblématiques seront tout de même probablement commentés toute la journée. A Paris, Anne Hidalgo, maire socialiste sortante de Paris, est en tête dans la capitale avec 29,33 % des suffrages. Elle devance largement Rachida Dati, la candidate LR (22,72 %) et celle de la majorité, Agnès Buzyn (17,26%). "Un maire sortant à 29%, ce n'est pas énorme", a nuancé Rachida Dati lundi matin sur Europe 1.

Autre victoire socialiste à Lille, où Martine Aubry, repartie pour un quatrième mandat, est en tête du premier tour avec 29,8% des suffrages. Dans la série des maires sortants bien placés pour retrouver leur fauteuil, on trouve également Christian Estrosi, à Nice, largement en tête du premier tour avec 44,56% des voix.

À Marseille, où le départ de Jean-Claude Gaudin promettait une élection très ouverte, le premier tour s'achève sur un coude à coude entre la candidate LR Martine Vassal et sa rivale socialiste Michèle Rubirola, cette dernière parvenant toutefois à se hisser en tête contre toute attente. A la tête d'une liste baptisée Printemps marseillais regroupant notamment le Parti socialiste, le Parti communiste et des mouvements citoyens, Michèle Rubirola a obtenu sur l'ensemble de la ville, où le vote est divisé par secteurs, 23,4% des suffrages contre 22,3% pour Martine Vassal, qui était soutenue par l'ancien maire.

Les écologistes parmi les grands gagnants

S'il est un parti qui peut légitimement se réjouir des résultats du premier tour, c'est bien Europe Ecologie-Les Verts. La formation dirigée par Julien Bayou arrive en tête dans quatre grandes villes (Grenoble, Lyon, Strasbourg et Besançon, et réalisent d'excellents scores dans d'autres, comme Bordeaux ou Toulouse.

"On a bon espoir de permettre aux habitants et aux habitantes de grandes villes de voir leur quotidien changer par la transition écologique", a réagi lundi sur Europe Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'EELV, qui se garde toutefois de tout triomphalisme. "Mais en même temps, comment se réjouir depuis hier soir de ces bons résultats quand la France est en pleine crise, quand des gens s’inquiètent ?"