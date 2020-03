Municipales 2020 : retrouvez tous les résultats du premier tour

Quelque 47,7 millions d'électeurs ont été appelés à élire leur maire dimanche 15 mars, quelques heures après que le gouvernement a décrété la fermeture de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". Ce scrutin, en pleine pandémie de coronavirus, laisse présager une participation historiquement basse. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que tous les bureaux de vote des quelque 35.000 communes françaises avaient pu ouvrir, au prix d'un respect scrupuleux des consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles, et en dépit de difficultés dans nombre d'endroits.

Retrouvez les résultats de votre commune avec notre moteur de recherche :

Si vous consultez l'application d'Europe 1, cliquez ici pour avoir les résultats

Vous pouvez également retrouver les résultats sur vos assistants vocaux avec Europe 1, premier média français à proposer les résultats d’une élection sur assistants vocaux. Retrouvez le mode d’emploi ici.