Municipales 2020 : les résultats à Paris

Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn se disputent âprement le siège de l'Hôtel de ville, à Paris. Dimanche, au soir du premier tour des élections municipales, ce sont les listes socialistes soutenues par Anne Hidalgo qui sont arrivées en tête, avec 30% des suffrages, selon des résultats encore provisoires. Elles devancent largement les listes LR emmenées par Rachida Dati, qui ont récolté 22% des voix. En troisième position, Agnès Buzyn et ses listes LREM ont engrangé 17,6% des votes. Chez les autres candidats, l'écologiste David Belliard (EELV) a recueilli 11,6% des voix, devant Cédric Villani (ex-LREM, 6,7%) et Danielle Simonnet (4,5-5%). Serge Federbusch, soutenu par le RN, obtient 1 à 1,2%.

La bataille pour Paris, qui a fait rage pendant des semaines, a été émaillée d'incidents du côté de La République en marche. D'abord avec la dissidence de Cédric Villani, qui a dénoncé le manque de transparence de l'investiture de Benjamin Griveaux. Puis avec le retrait de ce dernier, lorsque des vidéos intimes à caractère sexuel ont été divulguées sur Internet. Il avait alors été remplacé à la dernière minute par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.