Municipales 2020 : les résultats à Marseille

C'est l'un des scrutins les plus observés de ces élections municipales. Il faut dire que la situation est inédite. Pour la première fois depuis 1995, Jean-Claude Gaudin (LR) ne sera pas en tête à Marseille, où l'édile ne se représente pas. Après lui, une course très ouverte, qui a livré ses premiers résultats dimanche, à l'issue du premier tour. Au terme d'un décompte minutieux et très long tant les scores étaient serrés, la candidate de l'Union de la gauche, Michèle Rubirola (23,4%), a devancé d'un cheveu sa rivale LR Martine Vassal (22,3%). Derrière, on retrouve Stéphane Ravier du RN.

Le scrutin marseillais est rendu particulier par la présence d'arrondissements et de secteurs. Les électeurs votent pour 303 conseillers. Ensuite, au sein de chaque secteur, qui regroupe deux arrondissements, deux-tiers des élus seront des conseillers de secteurs et un tiers des conseillers municipaux. Ce sont les conseillers municipaux, donc 101 personnes, qui élisent le maire de la ville.