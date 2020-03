EN DIRECT - Municipales : Emmanuel Macron a voté au Touquet

EN DIRECT

Une élection dont l'enjeu politique passe presque au second plan, tant le contexte est particulier. Voilà ce qui caractérise ces municipales 2020, dont le premier tour se tient dimanche 15 mars. Alors que les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dans toute la France, la grande question reste celle des conséquences qu'aura l'épidémie de coronavirus sur le scrutin, dont le report a un temps été envisagé. A midi, la participation était de 18,38%, en baisse de cinq points par rapport à 2014, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Suivez la situation en direct.

Les trois informations à retenir Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures dans quelque 35.000 communes

À midi, la participation s'élève à 18,38%, soit 5 points de moins qu'en 2014 à la même heure

Emmanuel Macron a voté au Touquet vers 13 heures

Emmanuel Macron a voté au Touquet

Emmanuel Macron s'est rendu dans son bureau de vote vers 13 heures. A sa sortie, il a une nouvelle fois défendu le maintien des élections. "C'est important que ce moment démocratique se tienne", a-t-il martelé, rappelant que "le virus se propage quand on reste un quart d'heure à moins d'un mètre de quelqu'un par projection". "Ma priorité absolue, c'est de protéger nos concitoyens en suivant les conseils scientifiques et en faisant en sorte que notre pays, notre nation se tienne face à cette épidémie mondiale", a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat a également rappelé les mesures prises par le gouvernement, notamment de fermer tous les lieux publics non essentiels, mais "on va continuer à sortir faire ses courses, on va continuer à prendre l'air et donc il était légitime, et d'ailleurs notre comité scientifique nous l'a redit hier, de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d'usage", a-t-il insisté.

Interrogé si lui-même avait été testé, le chef de l'Etat a répondu par la négative expliquant ne pas avoir de symptômes: "Je n’ai pas été testé, car je n’ai pas de symptôme. On teste nos concitoyens s’il y a des symptômes. Il n’y a pas de passe-droit face au virus, il y a de la rigueur, des règles, du civisme à observer". Il a, enfin, appelé à "la responsabilité individuelle et collective".

Mais la position du chef de l'Etat est vivement contestée depuis samedi. Six présidents de région ont en effet appelé à reporter l'élection tandis que le président de la Commission médicale de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Rémi Salomon, dimanche, a appelé les Français à ne pas aller voter. "Il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum. N'allez pas voter, évitez les contacts à moins de 2m. Lavez-vous les mains souvent. A l'hôpital on se mobilise avec toutes les précautions", a-t-il alerté sur Twitter.

Edouard Philippe, candidat au Havre s'est lui aussi rendu dans son bureau de vote ce matin dès les premières minutes de l'ouverture de ce dernier dans une école du centre-ville et où deux assesseurs ont finalement renoncé à venir ce dimanche matin. Tenant à montrer l'exemple, le Premier ministre s'est tenu à la distance réglementaire de ses administrés, a sorti son propre stylo bleu et s'est minutieusement lavé les mains une fois son devoir de citoyen accompli, comme a pu le constater le journaliste d'Europe 1 sur place. Vers 8 heures, peu après son passage, une vingtaine de Havrais et de Havraise faisaient la queue pour en faire de même. Le président est, pour sa part, attendu au Touquet aux alentours de 12h30.

Les autres candidats ont défilé aux urnes, toute la matinée. C'est le cas notamment d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste à Paris, qui a voté peu avant neuf heures tout comme Agnès Buzyn, Rachida Dati et Cédric Villani, ainsi que Martine Aubry à Lille. Soutien de la candidate LR à Paris, Nicolas Sarkozy s'est lui aussi rendu dans son bureau de vote, tôt ce matin. Marine Le Pen a, elle, voté aux alentours de 11 heures à Hénin-Beaumont, aux côtés du maire de la commune, Steve Briois. De même, Gérard Collomb a voté dans sa ville à Lyon. Le maire sortant se présente à la Métropole de Lyon.

"Le niveau 3 a affolé beaucoup de personnes"

Si les candidats sont allés voter, ce n'est pas le cas de tous les Français, moins nombreux qu'en 2014 à s'être rendus aux urnes. Ils étaient en effet 18,38% à midi contre 23,17%, aux précédentes municipales, soit cinq points de moins. La participation la plus élevée est observée en Haute-Corse (34,51%), tandis que Paris (12,61%) et la couronne de la capitale sont les départements qui se sont le moins mobilisés.

Les dernières annonces du gouvernement, samedi, imposant la fermeture de tous les lieux publics et commerces non essentiels ont jeté une inquiétude palpable sur cette élection, faisant craindre une abstention record. C'est le cas notamment à Mulhouse dans le Haut-Rhin, département très touché par l'épidémie. "Je pense que le fait de passer en niveau trois hier soir a affolé beaucoup de personne qui n’auront plus envie de sortir aujourd’hui alors que, dans les bureaux de vote, nous réguleront de sorte à ce qu’il n’y ait pas une grande promiscuité", assure la présidente du bureau de vote de cette commune au micro d'Europe 1.

Peu après son ouverture, neuf électeurs s'y trouvaient déjà, tous séparés d'un mètre par une ligne de démarcation improvisée au sol avec du ruban adhésif. Les votants avancent donc de case en case, progressivement, jusqu'à l'urne. Une ligne prioritaire est aussi indiquée pour les plus de 70 ans afin qu'ils restent le moins longtemps possible dans la salle.

Des appels à ne pas aller voter

Dès samedi soir, des voix se sont élevées pour réclamer le report du scrutin. Six présidents de région, notamment Xavier Bertrand (LR), Hervé Morin (Les Centristes) et Carole Delga (PS), le vide-président du Sénat ou encore des médecins ont ainsi exhorté le président de la République à repousser le premier tour, estimant qu'il ne pouvait se dérouler dans de bonnes conditions.

Des mesures spécifiques mises en place

Pour tenter de rassurer la population et limiter les risques de contamination, les communes ont néanmoins déployé les grands moyens : affichettes rappelant les fameux "gestes barrière" à respecter pour des raisons sanitaires, lavabos à proximité et/ou gel hydroalcoolique à disposition, désinfection régulière des tablettes dans les isoloirs... de nombreuses mesures ont été prises. Enfin, une distance d'un mètre doit être observée entre chaque électeur pour éviter tout contact dans ces bureaux de vote qui fermeront à 18H00, 19H00 ou 20H00 selon les communes.

Des conseils sont aussi donnés, comme celui de préparer son bulletin à l'avance ou de venir avec son propre stylo, bleu ou noir, pour signer les registres. Les horaires de moindre affluence, entre 9 heures et 11 heures et entre 13 heures et 16 heures, sont à privilégier. Néanmoins, aucune de ces mesures n'étant contraignante, tout le monde mise surtout sur le civisme de chacun.