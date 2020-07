EN DIRECT - Remaniement : visite surprise de Jean Castex dans un commissariat de Seine-Saint-Denis

EN DIRECT

Emmanuel Macron va-t-il reprendre la main après la déroute des municipales ? Le président de la République et son nouveau Premier ministre Jean Castex doivent dévoiler lundi la composition du nouveau gouvernement, que le chef de l'État souhaite "de mission et de rassemblement". Selon des proches de l'Élysée, l'annonce devrait se faire "en deux temps", d'abord les ministres, puis les secrétaires d'État. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Le premier gouvernement de Jean Castex doit être dévoilé lundi, au moins en partie

Emmanuel Macron souhaite un gouvernement "de mission"

Le président s'exprimera le jour de la fête nationale du 14 juillet

Comment la Haute autorité contrôle-t-elle la situation des futurs ministres ?

Créée en 2014 par la loi sur la transparence de la vie publique, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a la lourde tâche de contrôler la situation de tous les futurs ministres, afin d'éviter une mauvaise surprise comme celle de l'affaire Thévenoud, cet éphémère ministre de François Hollande en 2014, mis en cause pour ses retards de paiement d'impôts. Mais que contrôle-t-elle exactement ? On vous explique tout ici.

Visite surprise de Castex dans un commissariat de Seine-Saint-Denis

Le nouveau Premier ministre Jean Castex a rendu une visite suprise dimanche soir à des policiers de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, pour soutenir les forces de l'ordre. Ce déplacement intervient après un dîner entre le chef du gouvernement et Emmanuel Macron à l'Elysée alors que les deux hommes préparent la composition du nouveau gouvernement qui devrait être annoncée lundi après-midi. Il a été accueilli par le préfet de police Paris Didier Lallement qui a annoncé jeudi que la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis, dont quatre agents viennent d'être mis en examen pour des "faits d'une particulière gravité", allait être "dissoute".

Pierre Hurmic "prudent et dubitatif " sur la fibre écologiste de Jean Castex

Samedi soir, lors de sa première interview télévisée en tant que Premier ministre, Jean Castex l'a assuré : l'écologie n'est pas une option". Manière de dire que la protection de l’environnement sera au cœur de son action. Mais il en faudra plus pour convaincre les écologistes. "Je suis prudent, dubitatif ", a ainsi assuré Pierre Hurmic, le nouveau maire EELV de Bordeaux, invité lundi matin sur Europe 1. "Pour l’instant, il est dans le statut de celui qui fait des déclarations. Son parcours ne laisse pas deviner beaucoup d’ouverture par rapport aux problématiques écologistes", a souligné le tombeur de Nicolas Florian, successeur désigné d’Alain Juppé.

Comment sera composé ce gouvernement ?

Selon l'Élysée, ce gouvernement devrait compter "une vingtaine de ministres et de ministres délégués". L'équipe dirigée par Édouard Philippe comptait 16 ministres, trois ministres délégués et 17 secrétaires d'État. Selon un proche d'Emmanuel Macron, l'annonce devrait par ailleurs se faire "en deux temps", d'abord les ministres, puis les secrétaires d'État. L'entourage du président a également assuré qu'il y aurait "de nouveaux talents" et "des personnalités venues d'horizons différents".

Cette nouvelle équipe gouvernementale sera-t-elle pour autant, comme le disent les rumeurs depuis plusieurs jours, resserrée autour de grands pôles principaux ? Dans les colonnes du Journal du dimanche, Jean Castex a affirmé ne "pas être sûr que des périmètres trop étendus soient forcément la garantie d'une plus grande efficacité".

Des tractations tout le week end

Les consultations se sont enchaînées tout le week-end, et dimanche soir, la liste définitive n'était pas encore arrêtée, Emmanuel Macron et son Premier ministre procédant aux derniers réglages. Entre les deux hommes, les échanges étaient "fluides", laisse entendre l'entourage du nouveau chef du gouvernement. Il faut dire que rien n'est simple, il faut respecter le défi de la parité, et certains ministres rechignent à modifier leur périmètre. Pendant le week-end, Jean Castex a aussi multiplié les entretiens, et reçu plusieurs ministre, comme Jean-Michel Blanquer ou Gérald Darmanin.

Ségolène Royal a-t-elle fait partie des personnes contactées ? Dimanche, l'ex-ministre et candidate à la présidentielle a affirmé avoir été contactée par le ministre Jean-Yves Le Drian pour une éventuelle entrée au gouvernement. Plus tôt dans la journée, sur BFM-TV, elle avait d'abord évoqué un appel, samedi, d'"un proche du président", ce qui avait été démenti par une source proche d'Emmanuel Macron.

La patronne des députés socialistes Valérie Rabault, également contactée selon elle, a souligné que "la réponse est non", car "un débauchage ne constitue pas une politique". Et si des socialistes entraient au gouvernement, "ils s'inscriraient en dehors du parti", a-t-elle prévenu sur Radio J. Chez Les Républicains, le vice-président Gilles Platret a aussi appelé à dire "non" à toute proposition, pour "ne pas se renier".

Macron veut un gouvernement "de mission"

Dimanche, sur Twitter, Emmanuel Macron a affirmé vouloir un gouvernement "de mission et de rassemblement" pour porter sa politique qui doit "s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises". Pour les mois à venir, il place dans ses priorités "relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore "défense de la souveraineté européenne".

Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne : voilà nos priorités pour les mois à venir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Le président s'exprimera le jour de la fête nationale du 14 juillet, "probablement dans le cadre d'un entretien à la télévision", a indiqué son entourage, renouant avec une tradition présidentielle qu'il avait supprimée. Il compte préciser les grandes lignes de sa politique, à deux ans de la présidentielle de 2022. Et c'est seulement après cette prise de parole, que le Premier ministre prononcera sa déclaration de politique générale, où il engagera la responsabilité de son gouvernement devant le parlement.