Remaniement : découvrez la composition du gouvernement de Jean Castex

Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Jean Castex, ont arrêté la composition du nouveau gouvernement, qui vient d'être dévoilé ce lundi après-midi depuis la cour de l'Élysée. Le haut-fonctionnaire, et ancien membre du parti Les Républicains, a été nommé vendredi pour succéder à Édouard Philippe. Le week-end et le début de journée, riches en tractations, auront permis de fixer la liste des nouveaux et nouvelles ministres.

La grosse surprise de ce remaniement est la nomination du médiatique avocat Eric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Barbara Pompili, ancienne d'EELV, prend de son côté la tête du ministère de la Transition écologique, alors que Gérald Darmanin remplace Christophe Castaner à l'Intérieur. Découvrez la liste complète ici.