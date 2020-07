Remaniement : Barbara Pompili nommée ministre de la Transition écologique

Dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Jean Castex, annoncé lundi soir à l'Élysée, la députée LREM de la Somme et ancienne secrétaire d'État, Barbara Pompili, a été nommée ministre de la Transition écologique, a annoncé lundi le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler.

Dans ce ministère, l'ancienne secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon a été nommée ministre déléguée chargée du Logement, et l'ancien secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, garde ce portefeuille, en tant que ministre délégué et non plus secrétaire d'État.

Au travail ! — Barbara Pompili (@barbarapompili) July 6, 2020