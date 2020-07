Gérald Darmanin à l’Intérieur : "Son arrivée ne va pas calmer la colère des policiers"

INTERVIEW

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs bruissaient d'un changement de tête au ministère de l'Intérieur. La nouvelle a été officialisée lundi soir : Gérald Darmanin prend la place de Christophe Castaner dans le gouvernement de Jean Castex. Le nouveau locataire de la place Beauvau arrive dans un contexte lourd, marqué par la colère des forces de l'ordre, en plein mouvement de contestation des violences policières. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité-SGP Police-FO, a prévenu Gérald Darmanin lundi soir sur Europe 1.

"Bienvenue et bon courage, mais qu’il ne compte pas sur moi pour un état de grâce ou une période de transition. Ça aurait été pareil pour n’importe quel autre ministre de l’Intérieur. Mais qu’il ne croit pas que son arrivée va calmer à la colère des policiers, loin s’en faut", a lancé le syndicaliste.

"Répondre à la colère des policiers"

"Il y a des dossiers en attente. Gérald Darmanin connait toutes les ficelles pour débloquer la bourse des comptes publics", a poursuivi Yves Lefebvre, en référence au précédent poste de Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Action et des comptes publics. "Il nous permettra enfin d’atteindre des objectifs et de répondre à la colère des policiers, comme l’indemnité du travailleur de nuit. (Il faudra) réformer les voies d’avancement ou encore permettre aux officiers de police judiciaire de ne pas être des smicards à la solde de la Justice et de la police nationale", a ajouté le secrétaire général du syndicat Unité-SGP Police-FO.

"Il y a beaucoup de dossiers, donc maintenant à Gérald Darmanin de savoir répondre à l’attente des policiers. Quand il était maire de Tourcoing, il était un soutien important et intéressant pour permettre aux policiers de sa commune d’avoir des horaires qui peuvent concilier la vie professionnelle et familiale", a tout de même nuancé Yves Lefebvre. "J’espère qu’il aura la mémoire nécessaire en la matière."