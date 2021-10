Emmanuel Macron recevra les parents de Samuel Paty le 16 octobre

Emmanuel Macron recevra les parents de Samuel Paty à l'Élysée le samedi 16 octobre, au lendemain de l'hommage rendu dans les établissements scolaires à l'enseignant assassiné il y a un an, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Un an après cet "attentat terrible", ce sera "l'occasion, dans l'ensemble de nos établissements scolaires, d'avoir un temps d'hommage et le président de la République recevra le samedi la famille de Samuel Paty", a-t-il indiqué à l'issue du conseil des ministres.

Un square au nom de Samuel Paty face à La Sorbonne

Enseignant d'histoire-géographie, Samuel Paty avait été décapité le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Cet acte avait suscité une émotion considérable en France. Sept jours plus tard, Emmanuel Macron avait rendu un hommage national vibrant à l'enseignant de 47 ans dans la cour de la Sorbonne à Paris, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement.

A cette occasion, le chef de l'Etat avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet, au nom de la liberté d'expression, déclenchant des manifestations et des appels au boycott de produits français dans le monde musulman. Les établissements scolaires sont invités par le ministère de l'Education nationale à rendre hommage le vendredi 15 octobre à Samuel Paty en organisant notamment une minute de silence et en consacrant une heure de cours à un temps d'échanges. Un square au nom de Samuel Paty sera par ailleurs inauguré face à La Sorbonne le 16 octobre.