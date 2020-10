EN DIRECT - Attentat de Conflans : suivez l'hommage national à Samuel Paty

EN DIRECT

La France rend, mercredi, un hommage national à Samuel Paty, assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. La cérémonie, en présence de 400 invités dont une centaine d'élèves d'établissements d'Île-de-France, se tiendra dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron va remettre la Légion d'honneur à titre posthume à l'enseignant, en présence de sa famille. Suivez cet hommage national en direct sur Europe 1.

Comment va se dérouler la cérémonie ?

Après l'arrivée du cercueil dans la cour de la Sorbonne, vers 19h30, un chant sera interprété par l'orchestre de la Garde républicaine et la maîtrise de Radio France et deux textes seront lus par des élèves et des enseignants.

Emmanuel Macron prendra la parole, mais pas pour un discours "belliqueux", précise son entourage. Le chef de l'État devrait rappeler les liens qui unit la France et la liberté d'expression, la France et la liberté de conscience. "La savoir libère, l'ignorance opprime", rappelle de son côté un conseiller du président. Cette prise de parole sera suivie d'une minute de silence en hommage au professeur d'histoire-géographie.

Des écrans géants vont êtres installés place de la Sorbonne et aux abords du Panthéon pour permettre au grand public de suivre cet hommage, indique LCI.

Qu'en attendent les professeurs ?

"On aimerait que le président de la République exprime pour l'ensemble de toute la communauté éducative le soutien de la nation à son école, à ses enseignants. C’est important", affirme au micro d'Europe 1 Frédéric Marchand, secrétaire général de l'Unsa Éducation.

Les enseignants attendent d'Emmanuel Macron qu'il rappelle également la centralité de l'école dans la République. Ce qui suppose de tirer des leçons, explique Frédérique Rolet, secrétaire du SNES : "Cela suppose que l'on aide les enseignants à faire leur métier, qu'on leur assure protection et soutien quand ils rencontrent des difficultés, comme ça a été le cas pour Samuel Paty."

Et dans le reste de la France ?

Mercredi soir, des enseignants se rassembleront partout en France pour s’associer à l’hommage national rendu à ce professeur d'histoire-géographie.

Interrogé sur la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a expliqué que "le vrai moment commun de la Nation" sera "le 2 novembre" et "les jours suivants". "Il faut que, dès le lundi de la rentrée, on voit que la force est du côté de la République et que c'est une force sereine et qui va contre les assassins", a lancé Jean-Michel Blanquer.