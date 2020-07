Déconfinement selon les territoires : "Que le gouvernement fasse preuve de bon sens"

INTERVIEW

Non, le déconfinement ne se fera pas par régions à partir du 11 mai : ainsi en a décidé l'exécutif, qui a annoncé une levée des restrictions faites aux Français différenciée en fonction des "réalités de chaque territoire". Ce qui n'empêche pas, jeudi soir, la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, de demander sur Europe 1 à ce que sa région soit déconfinée avant d'autres.

"Différenciation" et "adaptation"

"La région doit pouvoir être déconfinée plus rapidement que d'autres régions, avec les mesures sanitaires qui doivent venir du gouvernement", insiste Christelle Morançais, qui s'est entretenue, en compagnie des autres présidents de régions, jeudi après-midi, avec le Premier ministre Édouard Philippe sur l'épineux sujet du déconfinement.

"Il faut de la différenciation et de l'adaptation en fonction des territoires", prône la présidente des Pays de la Loire, région assez peu touchée par l'épidémie de coronavirus depuis début mars. "Il faut que le gouvernement fasse preuve de bon sens et fasse confiance aux élus des territoires, les régions, les départements et les maires."

Un masque pour chaque élève

En attendant, la région des Pays de la Loire prépare la réouverture des lycées, établissements dont les régions ont la compétence : "Nous allons doter chacun des lycéens d'un masque pour pouvoir faire cette rentrée dans les meilleures conditions et rassurer les familles", souligne Christelle Morançais, évoquant également "des consultations avec l'ensemble des compagnies de transports".

Quant aux enseignants, ils relèvent "de la responsabilité du rectorat et on a des discussions avec eux", assure Christelle Morançais. "La région est en tout cas prête sur l'approvisionnement en masques en tissu pour l'ensemble de ses personnels, l'ensemble des lycéens et, s'il le faut, des professeurs."