Déconfinement : "On y voit un peu plus clair, Macron a donné un cap", salue le maire de Toulouse

INTERVIEW

C'était un rendez-vous attendu des élus locaux, qui avaient dénoncé les "incohérences" et "dysfonctionnements" du gouvernement dans la gestion de la crise du coronavirus. Jeudi matin, les représentants des maires se sont entretenus avec Emmanuel Macron sur le processus de déconfinement, qui doit entrer dans une première phase le 11 mai. Sur Europe 1, jeudi soir, le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc estime que les édiles y voient "un peu plus clair" car le chef de l'État "a donné un cap".

"Prêts à aider l'État"

À l'issue de cette rencontre en visioconférence, l'Élysée a annoncé que le déconfinement ne serait pas organisé par régions, mais "territorialisé" en fonction de la situation épidémique. "On est prêts à aider l'Etat", souligne Jean-Luc Moudenc, selon qui "l'État a raison de s'appuyer sur les maires" dans ce processus complexe, "plus compliqué que le confinement".

Désormais, le maire de Toulouse demande davantage de précisions sur le plan précis de déconfinement, sur lequel le gouvernement planche encore : "Qu'on nous dise les distances, comment on organise la cantine, qui doit porter les masques… On nous a annoncé une doctrine sanitaire pour l'école et le déconfinement en début de semaine prochaine. On en a besoin, car c'est ça qui va nous servir à organiser les choses."

"Contact rétabli" avec le gouvernement

Ces avancées laissent Jean-Luc Moudenc penser que "le contact est rétabli" entre les collectivités et l'exécutif, après des semaines orageuses : "Il faut se mettre à la place du gouvernement, même si on le critique", concède le maire toulousain. "On souhaite avoir des réponses pour avancer. Et le fait d'être partie prenante de la construction de ces réponses nous semble positif."