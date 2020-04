Déconfinement : "Le gouvernement doit accepter la différenciation territoriale", assure Pécresse

INTERVIEW

Alors qu’Emmanuel Macron a évoqué un possible début de déconfinement à partir du 11 mai, Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France plaide pour une mise en application très progressive. "Pour réussir ce déconfinement, il faut que le gouvernement accepte la différenciation territoriale", a-t-elle plaidé lundi, au micro de Sonia Mabrouk, dans la matinale d'Europe 1.

"Le déconfinement va être progressif et différencié selon les régions et les situations : les zones urbaines, les zones rurales, les régions plus touchées, les moins touchées", énumère Valérie Pécresse, qui plaide pour un travail étroit entre le gouvernement et les collectivités territoriales. "Il y a une stratégie à avoir, qui est une stratégie partagée avec un recours massif aux masques de protection et aux tests. Mais aussi une stratégie de quarantaine pour les personnes malades et leur entourage."

Le port du masque obligatoire dans les transports

L’élue demande également "le port du masque obligatoire dans les transports". "Cette décision est inéluctable car il va falloir protéger tous les Français qui se rendent dans les transports en commun. Il y a 5 millions de personnes dans les transports en Île-de-France en temps normal, on ne va pas mettre quatre personnes par mètre carré sans protection, là où la distance normale en temps d’épidémie est d’une personne par mètre carré."

"Le 11 mai doit être un point de départ, les Français ne doivent pas s’imaginer qu’il y aura un retour à la normale le 11 mai", poursuit Valérie Pécresse. "Il faudra économiser au maximum les déplacements, arriver à mettre en place dans tous les organismes qui vont rouvrir des distanciations pour faire en sorte que l’épidémie ne redémarre pas."