Comment le conseil de défense sanitaire a révolutionné la gouvernance d'Emmanuel Macron

Un outil inédit pour une crise d'un nouveau genre. Depuis un an et la mise en place du premier confinement face à l'épidémie de coronavirus, le président de la République Emmanuel Macron a pris l'habitude de diriger le pays notamment grâce au conseil de défense sanitaire, qu'il réunit régulièrement. Un dispositif qui permet au chef de l'État d'agir plus vite et qui a révolutionné sa pratique du pouvoir, mais qui est désormais contesté par l'opposition, notamment pour son manque de transparence.

Pour Macron, l'administration est en "burn-out"

Ce conseil de défense sanitaire est devenu un principe de gouvernance qui permet à Emmanuel Macron de gagner du temps. Celui qui, dès son entrée à l’Élysée, pestait déjà contre la lenteur des prises de décision au sommet de l’État à cause de la lourdeur de l’administration, peut désormais faire exécuter une décision en très peu de temps. "Ça aurait été impensable de gérer la crise avec une gouvernance classique", explique un de ses proches à Europe 1, où quand "on tirait une manette à Paris, ça ne répondait pas à l’autre bout de la France".

Aujourd’hui, Emmanuel Macron réunit chaque semaine le Premier ministre, une poignée de ministres et quelques scientifiques, et tout est décidé, rapidement, en petit comité. Le tout sans être soumis aux discussions interminables avec une administration, qu’Emmanuel Macron, en privé, considère en "burn-out". Un mode de fonctionnement "commando", donc, où les décisions, qui concernent parfois des détails comme le nombre de masques livrés dans une petite commune, sont prises de façon efficace avec effet immédiat. Tout ce qui plaît à celui qui a longtemps aimé se comparer à Jupiter.

Une pratique très critiquée

Mais cette pratique du pouvoir est contestée par les forces d'opposition. Ces dernières, qui avaient accordé les quasi-pleins pouvoirs au président de la République en votant l’État d’urgence sanitaire, lui reprochent depuis des mois une hyper-concentration des décisions, un mépris du Parlement et une absence totale de transparence de ces réunions dont on sait peu de choses.

Emmanuel Macron est bien conscient qu’avec ces conseils de défense sanitaire inédits sous la Ve République, il a provoqué un glissement institutionnel. Et si aujourd’hui, il a bien l’intention de dissoudre ces conseils une fois la crise terminée, il est désormais convaincu qu’on ne peut diriger la France efficacement qu’en déléguant le moins possible et, au bout du compte, en prenant toutes les décisions lui-même.