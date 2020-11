EN DIRECT - Coronavirus : 100.000 cas détectés en 24 heures aux Etats-Unis, un record

EN DIRECT

La deuxième vague de coronavirus continue de déferler sur la France. Le dernier bilan publié mercredi soir fait état d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, avec 38.674 morts en France et plus de 4.000 personnes en réanimation. Un nouveau tour de vis est à l'étude par le gouvernement, il s'agit d'un couvre-feu à Paris ou en Île-de-France. Il permettrait notamment d'obliger les commerces épargnés par le reconfinement à fermer à partir d'une certaine heure.

En Europe, de nombreux pays durcissent à leur tour les mesures : en Italie, un couvre-feu va être mis en place dès ce jeudi à partir de 22h et jusqu'au 3 décembre. La pandémie a fait au total plus d'1,21 million de morts dans le monde.

Les principales informations à retenir Le coronavirus a fait 38.674 morts en France

Plus de 4.000 personnes sont en réanimation

La question d'un couvre-feu à Paris ou en Île-de-France est sur la table

L'Italie va vivre sous couvre-feu dès ce jeudi soir

Record de contaminations aux Etats-Unis

Près de 100.000 infections au Covid-19 ont été détectées mercredi aux Etats-Unis en 24 heures, un nouveau record, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Le pays est de loin le plus endeuillé par la pandémie avec 233.650 morts.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 1,21 million de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à partir de sources officielles. Plus de 47,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 31,4 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 233.650 décès, suivi par le Brésil (161.106 morts), l'Inde (123.611), le Mexique (92.593) et le Royaume-Uni (47.250).

Vers de nouvelles restrictions en Île-de-France ?

Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran est attendu lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce jeudi, des mesures plus restrictives sont sur la table, comme un possible "couvre-feu" à Paris ou en Île-de-France (notamment en raison des attroupements devant certains commerces autorisés à rester ouverts). Mercredi matin, lors d'un nouveau Conseil de défense, Emmanuel Macron a "rappelé la gravité de la situation qui continue de se dégrader avec des services de réanimation de plus en plus proches de la saturation, avec un patient hospitalisé en raison du Covid toutes les 30 secondes en France" et a appelé "à la responsabilité et la mobilisation absolue de chacune et de chacun", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Un appel relayé jeudi matin sur Europe 1 par le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. "Il y a un confinement dit 'partiel' que je crois non respecté", a déclaré le médecin, passablement ulcéré. "Les quinze jours à trois semaines qui viennent vont être très durs, parce que les réa se remplissent à toute allure, parce que les hôpitaux se remplissent à toute allure, parce que nous avons déjà commencé à faire ce que nous ne voulions plus faire : déprogrammer", a-t-il affirmé.

"Pour l'instant, jamais dans ce pays nous n'avons eu à choisir entre deux patients", a poursuivi Gilbert Deray. "Ça risque d'arriver. Nous avons échappé à ça en avril-mai, mais ça va nous arriver. Imaginez ce qui va se passer quand un médecin va être face à deux personnes, une de 55 ans et une de 40 et qu'il va dire : 'Je prends celle de 40.' C'est ma mère, c'est ma grand-mère qui demain ne va pas pouvoir être sauvée."

38.674 morts en France, plus de 4.000 patients en réanimation

Plus de 4.000 malades (4.080) du Covid-19 sont désormais hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs, tandis que le nombre de décès continue de progresser. On compte désormais 38.674 morts du coronavirus en France, soit 394 de plus en 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France mercredi. La veille, les chiffres quotidiens officiels avaient fait état de 340 morts en 24 heures. Alors que les Français se font massivement tester, le nombre de nouveaux cas de contamination a progressé de 40.558 selon les chiffres publiés mercredi.

Imbroglio autour de l'état d'urgence sanitaire

Les députés ont rétabli mercredi au 16 février l'échéance de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, après le couac de mardi soir où les oppositions avaient réussi à faire voter, contre le gouvernement et la majorité, une prolongation de l'urgence jusqu'au 14 décembre seulement. Dans la foulée, et dans le cadre d'une seconde délibération, l'Assemblée a également fait table rase du vote d'un autre amendement adopté la veille, qui prévoyait que le confinement décrété par l'exécutif à partir du 30 octobre ne puisse être renouvelé au-delà du 30 novembre qu'après accord du Parlement.

Couvre-feu en Italie dès vendredi, des tours de vis chez plusieurs voisins européens

L'Europe est la région où le virus progresse le plus vite : plus de 11 millions de cas y ont été recensés, dont la moitié répartis entre la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. En Italie, encore traumatisée par la première vague du printemps, le chef du gouvernement Giuseppe Conte a signé dans la nuit un décret instaurant sur tout le territoire national un couvre-feu. Cette mesure entrera en vigueur vendredi

Mais la "Botte" n'est pas le seul pays à serrer la vis sur le Vieux continent, loin de là. Aux Pays-Bas, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la fermeture des lieux accueillant du public pour deux semaines. En Suisse, l'armée est désormais à disposition des cantons de la confédération helvète pour faire face à l'explosion du nombre de cas, alors que la situation est tendue dans les services de soins intensifs des hôpitaux.

Sur la côte atlantique, un reconfinement a été décidé pour la majeure partie du Portugal. Par ailleurs, la Pologne a annoncé mercredi toute une série de nouvelles restrictions, dont un passage total à l'enseignement à distance.