Coronavirus : "Une seconde vague n’est pas exclue, il faut rester vigilant", reconnaît Emmanuelle Wargon

INTERVIEW

Dans une tribune publiée par Le Parisien, un groupe de médecins appellent à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, invoquant notamment la multiplication des signes quant à l’arrivée d’une seconde vague de contaminations au Covid-19. "Il faut se préparer à une éventuelle deuxième vague", a concédé dimanche, au micro du Grand Rendez-vous, sur Europe 1, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement.

"Une seconde vague n’est pas exclue, il faut rester vigilant. Elle est annoncée mais personne n’a encore de signes épidémiologiques claires", explique-t-elle. "On voit un peu de relâchement sur le port du masque, il est utile, il fait partie des mesures barrières", observe-t-elle. Mais "la question d’une nouvelle obligation [sur le port du masque, ndlr] viendra au fur et à mesure des analyses", pointe-t-elle. "Pour aller plus loin, c’est le ministre de la Santé qui adapte les recommandations suivant les retours du conseil scientifique", indique Emmanuelle Wargon.

"D’ici là, Il faut appliquer les recommandations actuelles, le port du masque est déjà obligatoire dans les transports et les restaurants", rappelle Emmanuelle Wargon. "Il est fortement recommandé dans les lieux clos ou quand on ne peut pas être à plus d’un mètre de distance", ajoute-t-elle.