Coronavirus : pourquoi Emmanuel Macron préside un nouveau conseil de défense

Malgré la pause estivale, l'exécutif continue à gérer les dossiers les plus sensibles. Mardi matin, Emmanuel Macron doit présider en visioconférence un double conseil de défense, le premier consacré à la situation au Niger après la mort de plusieurs Français dans une attaque, et le second à l'épidémie de coronavirus. Concernant la crise sanitaire, l'Élysée entend anticiper alors que le nombre de contaminations continue d'augmenter.

Vacances obligent, Emmanuel Macron, Jean Castex et ses ministres ne seront pas ensemble autour d'une table ce mardi matin, mais chacun derrière son écran. Le président de la République au Fort de Brégançon, le Premier ministre depuis l'Occitanie, et d'autres ministres depuis la préfecture la plus proche de leurs lieux de vacances. Le tout pour "un point de situation", dit-on à l'Élysée, comme le chef de l'État l'avait souhaité avant les vacances, avec en tête l'idée de montrer un gouvernement toujours sur le pont.

Préparer une rentrée compliquée

Sauf que l'été n'est pas aussi calme qu'espéré, et le nombre de contaminations remonte. Masques, tests, hypothèses de reconfinements partiels seront donc sur la table. De nouvelles mesures pourraient être annoncées, elles le seront par les ministres concernés. De son côté, Jean Castex se rendra d'ailleurs au CHU de Montpellier dans l'après-midi.

Enfin, si le conseil se réunit, c'est aussi pour anticiper la rentrée, avec des villes qui vont à nouveau se remplir, des salariés qui retourneront au travail, et des enfants qui retrouveront les bancs de l'école. Une rentrée qui occupe déjà les esprits, et inquiète au sein de l'exécutif.