EN DIRECT - Coronavirus : plus de 20 millions de cas recensés dans le monde

"La circulation du virus s'intensifie notamment chez les jeunes et dans certaines régions, dans les métropoles de Paris et Marseille". Voici l'enseignement du dernier bilan de la Direction générale de la Santé, révélé lundi. Il fait état de 30.340 personnes décédées du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, et 396 cas graves en réanimations, soit 28 supplémentaires depuis la veille. Dans le monde, le seuil des 20 millions de personnes contaminées a été franchi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le virus continue de circuler sur le territoire français, touchant notamment les jeunes dans certaines régions et métropoles de Paris et Marseille, selon la DGS. Un nouveau bilan fait état de 30.340 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie (soit 16 de plus que vendredi), dont 19.834 au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux (un chiffre qui sera actualisé ce mardi). Plusieurs indicateurs se dégradent : le nombre des patients en réanimation a légèrement augmenté avec 396 malades, soit 13 de plus que vendredi et 785 cas ont été confirmés entre dimanche et lundi.

Pour tenter d'endiguer l'épidémie, plusieurs communes ont imposé le port du masque dans certains espaces publics extérieurs. A Paris, les habitants et visiteurs doivent désormais se masquer dans une centaine de rues de presque tous les arrondissements de la capitale. La crainte d'une seconde vague reste présente. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, expliquait sur Europe 1 que les 20 plus grandes métropoles seraient hautement surveillées.

Emmanuel Macron présidera, depuis le fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas (Var), où il est en vacances, un conseil de défense sur le Covid-19, ce mardi.

La Polynésie française, jusqu'ici épargnée par l'épidémie, a également connu une hausse soudaine du nombre de cas positifs de Covid-19 en trois jours, selon un communiqué lundi (mardi matin à Paris) de la présidence de la collectivité. Quarante-trois nouveaux cas ont été recensés depuis samedi et une longue file d'attente s'étirait lundi à Papeete devant l'Institut Louis Malardé, qui réalise les tests et leur analyse. La Polynésie avait été peu touchée jusqu'alors, avec une soixantaine de cas entre mars et juillet.

Un Ehpad reconfiné dans le Grand Est

Les 84 résidents d'un Ehpad à Pulnoy, en Meurthe-et-Moselle, ont été reconfinés dans leur chambre après la découverte de cinq personnels et 29 pensionnaires contaminés par le coronavirus et le décès d'un nonagénaire, a annoncé lundi l'ARS du Grand Est. "Une personne âgée de plus de 90 ans, ayant présenté un test PCR positif le 6 août et un test PCR négatif le 8 août, est décédée le 9 août", a-t-elle précisé.

Les personnes âgées sont confinées avec "prise des repas en chambre, arrêt des activités d'animations et suspension des interventions extérieures". Les familles, dont les visites ont été suspendues, ont été informées de la situation, selon l'ARS.

L'agence européenne appelle à "restaurer certaines mesures"

L'agence européenne en charge des maladies infectieuses a elle aussi exhorté lundi les Etats européens à "réinstaurer certaines mesures" pour prévenir la "résurgence réelle" du Covid-19 observée sur le Vieux Continent. Même s'il est encore inférieur au pic atteint en Europe le 9 avril, le nombre de nouveaux cas quotidiens semble en progression, souligne l'agence. Selon les statistiques de l'agence, environ 10.000 à 15.000 cas sont détectés chaque jour dans l'Union européenne, loin du pic au-delà des 30.000 cas début avril mais nettement au-dessus de la barre des 5.000 observée de mi-mai à mi-juillet.

Les autorités espagnoles ont d'ailleurs reconnu lundi qu'elles ne parvenaient pas à contrôler "parfaitement" la contagion, alors que le pays a enregistré en deux semaines la plus forte progression de cas détectés parmi les grands pays d'Europe occidentale (+60%). Le nombre de morts a sensiblement augmenté avec 65 décès recensés au cours des sept derniers jours, dont plus de la moitié en Aragon, région du nord-est du pays. Aperçu à Malaga, l'acteur espagnol Antonio Banderas a annoncé lundi, le jour de ses 60 ans, qu'il se trouvait en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, tout en précisant aller "relativement bien" et être seulement un peu "fatigué".

La Finlande va imposer de son côté une quatorzaine obligatoire, sous peine de prison, à toute personne en provenance d'un pays à risque.

44.000 nouvelles infections aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde en valeur absolue avec 163.370 décès, plus de 44.000 nouvelles infections et 457 morts ont été déplorés en 24 heures, selon le comptage de Johns Hopkins. Lors de son point de presse quotidien consacré à la gestion de l'épidémie, le président Donald Trump a une nouvelle fois appelé à une réouverture des écoles.

Plus de 20 millions de cas recensés dans le monde

Plus de 20 millions de cas de coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Au total, au moins 20.002.577 cas, dont 733.842 décès, ont été déclarés. Plus de quatre cas de Covid-19 sur dix se situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés au monde avec respectivement 5.075.678 cas (163.282 décès) et 3.057.470 infections (101.752 morts).

Le rythme de la pandémie semble se stabiliser dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet.