Coronavirus : le gouvernement fait le pari risqué de la responsabilisation

Le gouvernement a fait le choix de la pédagogie. Le Premier ministre Jean Castex a appelé vendredi les Français à la responsabilité collective pour "vivre avec le virus" et ainsi éviter un nouveau "confinement généralisé". L'exécutif n'a pas annoncé de nouvelles mesures drastiques, comme l'aurait été la fermeture des bars ou restaurants, alors que le Conseil scientifique avait indiqué que le gouvernement devrait "prendre des mesures difficiles". Un pari qui peut s'avérer risqué, en pleine expansion de la pandémie de coronavirus.

Créer un "électrochoc"

Il fallait créer un "électrochoc" : voilà l’objectif affiché de Matignon après les annonces du Premier Ministre vendredi. Jean Castex n'a pas dévoilé de mesures contraignantes, préférant affirmer une volonté, solennelle, de responsabiliser les Français. "J'en appelle aujourd'hui solennellement au sens des responsabilités de chacune et chacun d'entre vous", a-t-il déclaré, en demandant "en particulier aux personnes âgées d'observer la plus grande prudence au quotidien". "Il faut casser les chaines de contamination", a martelé le chef du gouvernement.

Un peu plus tôt, dans le secret du conseil de Défense, Emmanuel Macron avait demandé de la "responsabilité et du pragmatisme" à ses ministres, avec la nécessité de ne pas "fragiliser le pays". En clair : tout faire pour éviter un reconfinement généralisé.

"Responsabiliser les Français, ça fait 6 mois qu’on essaie", s'inquiète un conseiller

Mais appeler à la responsabilité, est-ce suffisant et utile ? Le Premier Ministre laisse la main aux préfets dans les zones à risque comme Marseille, Bordeaux ou la Guadeloupe. "J'ai demandé aux préfets concernés de me proposer d'ici lundi de nouvelles mesures complémentaires", a souligné le chef du gouvernement. Le ministre de la Santé Olivier Veran reprendra également des points réguliers pour informer les Français.

La pression remonte et Matignon espère que ce sera suffisant pour que les Français jouent le jeu et se protègent contre le virus. Mais dans les couloirs des ministères en lien avec le Covid, on reste un peu circonspect. Observant les courbes des contaminations, un conseiller s’inquiète : "Responsabiliser les Français, ça fait 6 mois qu’on essaie".