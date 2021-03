Confinement : pourquoi l'exécutif a reculé sur l'attestation

DÉCRYPTAGE

Ce nouveau confinement a débuté dans la confusion. Samedi, alors que 16 départements, soit 21 millions de Français, entamaient leur premier jour de ce troisième confinement pour tenter de contrer la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a dû faire face à de nombreuses critiques visant la nouvelle attestation de sortie, jugée trop complexe. L'exécutif a finalement rétropédalé et annoncé sa suppression, avant d'en proposer de nouvelles simplifiées.

Kafkaïenne, l'attestation a donc été enterrée quelques heures seulement après sa publication. Emmanuel Macron a lui-même demandé à ce que "les choses soient plus simples et plus cohérentes", confie l'entourage du président de la République.

"Pas un document très lisible", concède Matignon

Un document de deux pages, 15 motifs dérogatoires… Sur les réseaux sociaux, un torrent de critiques et de moqueries s'est vite abattu sur la "bureaucratie à la française". À Matignon, on le reconnait : "Ce n'est pas un document très lisible." "Tout ça a été fait dans l’urgence", concède un conseiller ministériel.

L’exécutif a donc décidé de revoir sa copie, et des règles simplifiées et allégées ont rapidement été annoncées. Finie l’attestation en journée, un justificatif de domicile suffira pour tout déplacement dans un rayon de 10 km. L’exécutif veut miser sur la simplicité, pour plus d’efficacité, et tente ainsi de tourner la page de ce nouveau couac.