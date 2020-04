Bruno Le Maire : "Je ne signerai aucun prêt garanti par l'Etat pour une entreprise qui verserait des dividendes à ses actionnaires"

INTERVIEW

Face à la crise du coronavirus et à l'impact économique inédit d'une telle situation, l'État a mis en place plusieurs mécanismes pour aider la trésorerie des entreprises, comme le report de charges par exemple. Le plan d'urgence à l'économie française a par exemple été revu à 100 milliards d'euros, au lieu de 45 milliards dans un premier temps. Sur Europe 1, vendredi matin, le ministre de l'Economie a appelé les dirigeants d'entreprises à être "exemplaires".

"Sur les dividendes, si une grosse entreprise demande le report des charges fiscales, l'Etat apporte son soutien en termes de trésorerie", estime Bruno Le Maire. Mais "il est hors de question que cette entreprise verse des dividendes. Je ne le permettrai pas', affirme-t-il.

Baisse des rémunérations

"Je ne signerai aucun prêt garanti par l'Etat pour une entreprise qui verserait des dividendes à ses actionnaires", poursuit le ministre. "Si on n'a pas d'argent pour sa trésorerie, on n'en a pas pour ses actionnaires. On doit aussi être exemplaires."

L'exemplarité doit selon lui conduire les dirigeants de grandes entreprises à baisser leur salaire, comme ce fut le cas des dirigeants de Renault ou Sodexo. "L'action de Renault est un bon exemple. Je vois se multiplier des exemples de grands dirigeants qui acceptent de réduire leur rémunération. Quand j'appelle tout le monde aux efforts, ça vaut aussi et surtout pour les dirigeants d'entreprises."