Amélie de Montchalin : "97% des guichets des services publics sont ouverts" pendant le reconfinement

INTERVIEW

C'est l'une des grandes différences entre le confinement et le reconfinement : la continuité du service public. Si le gouvernement "demande beaucoup aux Français, en face on se doit être exemplaire, à la hauteur de la situation", affirme sur Europe 1 Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Alors pour joindre les actes à la parole, les services publics continuent de fonctionner pendant cette nouvelle période de restriction : "97% des guichets des services publics sont ouverts", indique-t-elle.

"Un effort énorme" sur le télétravail

Un travail dans une période particulière qui comporte quatre axes. "Maintenir les guichets ouverts, ne pas prendre de retard, appeler les personnes fragiles (qui peuvent se retrouver isolées à cause du reconfinement), mais aussi veiller à la protection des agents." Sur ce dernier point, la fonction publique a notamment opté pour le télétravail. "Un effort énorme", précise la ministre, dans ce milieu où travailler depuis chez soi "rimait pour beaucoup de managers comme une façon de ne rien faire". Mais la "culture interne de la fonction publique a rapidement évolué".

Un dispositif pérenne ?

De fait, 40% des agents - hors professeurs et police - sont désormais en télétravail. Un dispositif qui pourrait bien se pérenniser : "on va continuer", indique Amélie de Montchalin. "Pour les agents publics qui voudront dans le temps long continuer à télétravailler, il faut qu'on puisse leur donner accès à cette organisation."