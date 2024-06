Roland-Garros : Alcaraz et Sinner à une marche d'une demi-finale choc

Ni les "Moutet! Moutet!" lancés depuis les tribunes ni les inspirations du Français (79e) n'auront eu raison du vainqueur de l'Open d'Australie qui, après avoir peiné en début de match, a pris le dessus 2-6, 6-3, 6-2, 6-1. Sans grande conséquence, Jannik Sinner a laissé échapper son premier set depuis le début du tournoi. Une manche durant laquelle Corentin Moutet a multiplié les jolis coups à l'image de ses amorties et autres services à la cuillère, allant jusqu'à mener 5-0 avant d'empocher la première manche.

"Il est différent de la plupart des autres joueurs, et il est aussi gaucher, on ne joue pas souvent contre des gauchers", a expliqué l'Italien de 22 ans, au sujet de son temps d'adaptation dans la rencontre. Petit à petit, le N.2 mondial a repris les commandes, alors que son adversaire se montrait de moins en moins en réussite.

"Dès que j'avais une occasion de l'attaquer je le faisais et ça demande énormément de concentration et d'énergie", a expliqué Moutet. "Je n'ai pas réussi à le faire assez longtemps pour pouvoir gagner. Ca s'est joué à celui qui était le plus agressif et ça a été lui", a-t-il conclu.

Finalement, Sinner l'a emporté au bout de 2h41 pour rejoindre les quarts. Il y défiera le Bulgare Grigor Dimitrov, qui atteint pour la première fois ce stade de la compétition près de la Porte d'Auteuil à 33 ans, après son succès contre le Polonais Hubert Hurkacz 7-6 (7/5), 6-4, 7-6 (7/3).

Choc Tsitsipas-Alcaraz

L'autre quart de finale déjà connu opposera Stefanos Tsitsipas (9e) à Carlos Alcaraz (3e) pour un des chocs du tableau masculin. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés l'an dernier au même stade pour une victoire de l'Espagnol.

Malmené par Matteo Arnaldi, Tsitsipas s'est montré direct : "Il a fallu que je me bouge le cul", a-t-il commenté après sa victoire 3-6, 7-6 (7/4), 6-2, 6-2 contre l'Italien, "un des adversaires les plus difficiles que j'ai affrontés cette saison sur terre battue".

Le bras de fer a eu lieu dans le deuxième set qui a duré 76 minutes : mené 5-3, Tsitsipas a réussi à débreaker lorsqu'Arnaldi a servi à 5-4 pour le set. En remportant le tie-break, il a fait sauter la digue: Arnaldi a continué à se battre, mais sans parvenir à empêcher son adversaire d'empiler les jeux jusqu'à la victoire.

De son côté, Alcaraz, demi-finaliste 2023 et dont la préparation a été très perturbée par une blessure à l'avant-bras droit, continue son bonhomme de chemin: Auger-Aliassime (21e) a été renvoyé au vestiaire sans jamais avoir été menaçant 6-3, 6-3, 6-1.

"Je suis vraiment content de ma performance aujourd'hui, j'ai joué un tennis de haut niveau et j'étais vraiment concentré, je n'ai pas eu de hauts et de bas, c'est ce que je recherche", s'est félicité l'Espagnol, qui pourrait donc retrouver Sinner en cas de victoire sur Tsitsipas.

Swiatek fait des bulles

Le chemin semble également tout tracé pour Iga Swiatek, grande favorite et qui a vécu l'un des matches les plus rapides de l'histoire de Roland-Garros. La Polonaise (N.1) n'a laissé au total que dix points à la Russe Anastasia Potapova (41e) pour s'imposer 6-0, 6-0 en 40 minutes.

"C'est allé très vite, c'est assez étrange", a commenté la joueuse de 23 ans, lauréate sur la terre parisienne en 2020, 2022 et 2023. Elle affrontera en quarts la Tchèque Marketa Vondrousova (6e) qui a écarté la Serbe Olga Danilovic (125e et issue des qualifications) 6-4, 6-2.

Après Swiatek, le public du Central avait au programme le match entre l'Américaine Coco Gauff (3e) et l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (51e). Il n'y a pas eu de duel, la gagnante du dernier US Open expédiant son adversaire 6-1, 6-2. La Tunisienne Ons Jabeur (9e), tombeuse de la Danoise Clara Tauson (72e) 6-4, 6-4, l'attendra pour la suite.