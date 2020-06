Réouverture des frontières avec l'Espagne : ce qui attend les touristes français

REPORTAGE

Il n'y avait que trois allers-retours à l'aéroport de Barcelone dimanche, mais après trois mois où les avions sont restés cloués au sol, c'est un bon début. Pour la première fois depuis la mi-mars et la mise en place du confinement dans toute l'Europe, l'Espagne a rouvert ses frontières avec la France et avec les autres pays de l'espace Schengen, à l'exception du Portugal. Un soulagement pour le tourisme, secteur-clé de l'économie du pays (il représente 12% du PIB espagnol, ndlr).

Mais cette réouverture provoque aussi des inquiétudes dans un pays marqué au fer rouge par le coronavirus, qui a causé plus de 28.000 morts.

Prise de température à l'aéroport, port du masque obligatoire

Car l'arrivée de touristes venus des quatre coins du Vieux continent laisse craindre une reprise de l'épidémie. Pour l'éviter, les autorités ont mis en place un important protocole sanitaire à respecter, avec des mesures strictes, loin de l'image festive et conviviale qu'on retrouvait l'été dernier. Désormais, l'Espagne est entrée dans ce qu'elle appelle "la nouvelle normalité".

Les frontières sont rouvertes, mais le trafic aérien reste au plus bas à l’aeroport de Barcelone. 3 aller retours seulement pour la France aujourd’hui. (Paris et Beauvais uniquement). L’année dernière à la même période, il y a en avait une quinzaine pic.twitter.com/lzOfv6BvbH — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) June 21, 2020

Si un touriste arrive de France ou d'Europe par les airs, il devrait rencontrer à l'aéroport l'un des quelque 600 agents du ministère de la Santé qui doivent être déployés. Il lui sera alors demandé son lieu de résidence et sa température sera prise. Les cas suspects seront examinés par un médecin, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Salvador Illa.

Restaurants ouverts, mais capacité d’accueil réduite

Dans les espaces fermés, et à l’extérieur lorsqu'on ne peut pas respecter un mètre et demi de distance, le port du masque est obligatoire, sous peine de recevoir une amende de cent euros. L'accès aux salles de spectacle, aux piscines et aux hôtels reste limité à un pourcentage de la capacité d'accueil qui varie selon les régions.

David Perramon est caviste. Dans sa boutique, comme dans tant d'autres à Barcelone, "on ne peut pas avoir plus d'un client à la fois", explique-t-il au micro d'Europe 1. Quant aux restaurants, ils sont ouverts, mais sont obligés de réduire leur capacité d’accueil.

Les plages et les musées ouverts au cas par cas selon les villes

Pour ce qui est des plages, chaque municipalité a mis en place son propre règlement. Dans la capitale catalane, des caméras mesurent en temps réel le taux de remplissage. Quand il y a trop de gens, la police évacue tout le monde. À Benidorm, il est impossible d’étendre sa serviette sans avoir réservé à l’avance. Côté monuments historiques, là encore, tout dépend de la ville.

À Madrid, il est possible de visiter le musée du Prado, mais la Sagrada Familia de Barcelone restera fermée jusqu'en 2021. Le premier juillet, comme la Grèce, elle aussi destination touristique phare de la Méditerranée, l'Espagne rouvrira ses frontières à toutes les nationalités. Mais les prochaines semaines s'annoncent relativement calmes pour les touristes qui viendraient à traverser les Pyrénées : on estime qu’il y aura cet été deux fois moins de touristes étrangers que d'habitude.