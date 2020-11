Présidentielle américaine : un après-scrutin bien différent pour Joe Biden et Donald Trump

Dimanche, l'un est allé à la messe tandis que l'autre est retourné jouer au golf. Pour Joe Biden et Donald Trump, le programme des prochains jours est bien différent. Si le premier, officiellement "président-élu", prépare d'ores et déjà sa prise de fonction, l'autre, officiellement battu, compte bien multiplier les recours et contester le résultat de l'élection présidentielle américaine.

Biden souhaite que tout soit prêt pour janvier

Désormais président élu donc, Joe Biden se met véritablement au travail ce lundi avec la nomination de sa "task force" contre la pandémie. Celle-ci consiste en une équipe de douze personnes, médecins, de chercheurs et d'experts en santé publique, chargées de le conseiller dans la lutte contre le Covid-19. Joe Biden a répété tout au long de sa compagne qu’il écouterait les scientifiques, contrairement à son adversaire. Il doit prendre la parole en public juste après cette réunion.

Dans l’après-midi, le démocrate va travailler à la transition avec son équipe. Il doit en effet bâtir son administration : nommer non seulement son cabinet et ses ministres mais aussi renouveler des centaines de postes-clés dans les agences fédérales. De plus, pour préparer sa prise de pouvoir en janvier, l'équipe de transition de Biden a lancé un site internet officiel axé sur les quatre priorités de son mandat : pandémie, économie, changement climatique et justice raciale. L'objectif est de tout mettre en place pour que le nouveau président puisse signer plusieurs décrets dès le premier jour. Il sera notamment question du retour des Etats-Unis dans les accords de Paris sur le climat et au sein de l’OMS.

Trump entame les procédures judiciaires

De son côté, Donald Trump semble déterminé à ne rien lâcher. Le président sortant continue de refuser sa défaite. Ce lundi, il devrait annoncer des procédures judiciaires pour contester les résultats dans plusieurs états. Un de ses proches a été nommé pour superviser le recomptage des voix en Géorgie et son équipe de campagne inonde ses partisans de mails pour demander de l’argent. Celui-ci doit permettre de financer la bataille juridique voulue par Donald Trump.

Vus les écarts de voix et le manque de preuves d’une fraude à grande échelle, les experts doutent qu’il parvienne à mener à bien son combat. Mais lui n’en démord pas : selon les médias, il envisage même de repartir sur la route pour tenir de grands meetings et faire passer son message. A la Maison-Blanche, des conseillers, des proches et même Melania Trump tentent de le convaincre d’accepter sa défaite.