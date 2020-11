Coronavirus, environnement, économie... Ce que les Américains attendent de Joe Biden

REPORTAGE

Deux jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden par les médias américains, Donald Trump refuse toujours de reconnaitre sa défaite. Le nouveau président-élu, lui, promet de se mettre au travail dès maintenant, notamment avec le lancement d'une cellule de crise sur le Covid-19, qui a fait près de 238.000 morts dans le pays. Malgré la période de transition houleuse qui s’annonce, les Américains espèrent de lui des prises de positions rapides.

"Il faut se concentrer sur la lutte contre les transmissions, parce qu'on en a tous marre de ce bazar, des restrictions. Et s'il vous plait, appuyez-vous sur des experts du monde médical, pour qu'on ait un peu une idée de quand on va pouvoir rouvrir", demande Keisha, dont l’entreprise de transport est fermée depuis huit mois et qui attend beaucoup de cette future cellule de crise.

"Rejoindre l'accord de Paris c'est super, mais ça ne suffira pas"

Mais la pandémie n’est pas seule en ligne de mire. Comme beaucoup de jeunes électeurs, Austin attend lui très vite des détails de Joe Biden sur ses promesses en matière d'environnement. "Oui, rejoindre l'accord de Paris c'est super, mais ça ne suffira pas. Il a été élu sur son plan de relance vert : je voudrais le voir investir dans les alternatives aux énergies fossiles. Le voir faire ce qu'il a promis", prévient-il.

Le président élu veut "rassembler le pays"

Dimanche, Joe Biden a promis à tous les Américains de faire son possible pour "rassembler le pays". Malgré la contestation de Donald Trump, certains de ces partisans se disent près à jouer le jeu. A condition, explique John, que Biden leur tende la main : "Iil va falloir qu'il montre à tout le monde qu'il soutient les entreprises et qu'il ne va pas faire partir nos emplois. Je n'ai pas voté pour lui, mais je veux bien voir s'il fait du bon travail."

Mais les plus ardents soutiens du futur ex-président Donald Trump refusent toujours l'idée d'un pays uni. "Cela n'arrivera pas", lâche un homme. "Ce n'est pas à nous de faire un effort".