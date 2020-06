Ouverture des frontières en Europe : ce qui change concrètement lundi

Les Français peuvent désormais circuler au sein de l'espace Schengen. Depuis ce lundi, la restriction de circulation imposée aux travailleurs frontaliers depuis le début du confinement est levée, à quelques rares exceptions. Il sera donc possible de recevoir des touristes étrangers ou de partir soi-même à l'étranger. Il y a néanmoins un principe de réciprocité : seuls les résidents d'un pays qui a rouvert ses frontières à la France pourront entrer sur le territoire sans restriction.

Une ouverture à géométrie variable

Plusieurs pays ont fait le choix d'acter la date du lundi 15 juin. C'est le cas de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, notamment. D'autres n'ont pas attendu cette date pour autoriser la reprise de la circulation, comme l'Italie, pays ouvert depuis le 3 juin, ou encore la Suède qui n'avait jamais fermé ses frontières, même au cœur de l'épidémie de coronavirus. Les frontières ont également rouvert au Luxembourg, avec les Pays-Bas, la Bulgarie, la Pologne et la Hongrie.

D'autres pays restent plus prudents. Si l'Espagne a avancé la réouverture de ses frontières, il faudra toutefois patienter jusqu'au 21 juin, dans une semaine. Cela va se traduire par une hausse progressive des transports, notamment aérien, vers l'étranger. Il y aura 11 vols vers Madrid au lieu de 7 actuellement, par exemple. Dans les trois pays baltes, seuls les ressortissants de pays où l’épidémie est sous contrôle sont autorisés à franchir les frontières. En Croatie, il vous faut une réservation touristique. En Slovaquie, une preuve de test négatif est nécessaire.

Des pays toujours inaccessibles

La vraie accélération du tourisme européen se fera à partir du 1er juillet. C'est la date choisie, notamment par la Grèce, pour accueillir des touristes franciliens sans leur imposer sept jours de quarantaine, en raison du classement actuel de l'Île-de-France en zone orange et par le Portugal.

Chypre, Malte, la Slovénie et la République tchèque mais aussi la Norvège, la Finlande, et le Danemark sont toujours inaccessibles aux Français. Enfin, En Islande, en Irlande et aux Royaume-Uni, une quatorzaine généralisée est toujours en vigueur, sans date de fin prévue.