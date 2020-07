Floride : il sort son pistolet plutôt que de mettre un masque

Un Floridien de 28 ans a été arrêté pour avoir braqué son pistolet sur un homme qui lui demandait de bien vouloir porter un masque dans un magasin à Palm Beach, a annoncé la police jeudi.

Une altercation verbale qui dégénère

Alors qu'il faisait des courses chez Walmart, Vincent Scavetta n'a pas apprécié qu'un autre client lui demande de mettre un masque de protection contre le coronavirus. Il a refusé, une altercation verbale s'en est suivie et Scavetta a sorti son pistolet et l'a braqué sur son interlocuteur. Il a été arrêté pour agression aggravée avec une arme létale et exhibition inappropriée d'une arme, selon le bureau du shérif de Palm Beach, qui a diffusé l'affaire sur Twitter.

"Que ça te serve de leçon"

"Bienvenue à la prison du comté de Palm Beach, fiston. Que ça te serve de leçon. Ça aurait pu mal se terminer", a tweeté le bureau du shérif. Walmart, le plus grand groupe de distribution américain, demande depuis le 20 juillet à tous ses clients de porter un masque. Mais de nombreux Américains sont réticents, et le président Donald Trump a refusé pendant des mois d'encourager le port du masque, au nom de la liberté individuelle des citoyens.

Toutefois, Donald Trump a modifié dernièrement sa position. Il est apparu avec un masque pour la première fois le 11 juillet et a déclaré lundi que le port du masque était "patriotique", publiant une photo de lui masqué sur son compte Twitter.