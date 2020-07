EN DIRECT - Coronavirus : huit compagnies aériennes, dont Air France, pointées du doigt

Avec quinze millions de cas dans le monde, la pandémie de coronavirus continue de progresser, très rapidement dans les Amériques et plus lentement dans les zones touchées au début de l'année, dont l'Europe. En France, 212 "clusters" sont encore actifs, selon la Direction générale de la Santé. Le gouvernement a annoncé que 40 millions de masques, désormais obligatoires, seraient envoyés aux sept millions de Français les plus pauvres. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Olivier Véran a annoncé que 40 millions de masques seraient envoyés aux 7 millions de Français les plus pauvres

Huit compagnies aériennes sont pointées du doigt pour des "violations" des droits des passagers, notamment sur le remboursement des vols annulés

La pandémie a fait plus de 617.000 morts dans le monde, selon le dernier bilan de l'AFP

212 clusters en France, des masques promis aux plus modestes

En France, l'épidémie a fait sept morts depuis mardi dans les hôpitaux, portant le nombre total de décès à 30.172 depuis le début de l'épidémie en France, a annoncé mercredi la Direction générale de la Santé. Depuis le début de l'épidémie, 19.656 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers et 10.516 en établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) où le bilan général a été revu à la baisse. La prochaine actualisation des chiffres pour ces établissements aura lieu le 28 juillet.

Au total, 6.366 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, dont 445 malades en réanimation, soit 10 de moins que mardi. Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France et Guyane) regroupent 69% des patients hospitalisés en réanimation. Depuis le 9 mai, 561 cas groupés (clusters) ont été détectés mais 349 clôturés, relève la DGS, ce qui porte à 212 le nombre de foyers encore actifs. Partout sur le territoire, la campagne de tests se poursuit, notamment dans les lieux touristiques comme le bassin d'Arcachon.

Dans ce contexte, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le gouvernement enverrait 40 millions de masques, désormais obligatoires, aux sept millions de Français les plus pauvres. "Nous passons un contrat avec la Poste qui s'est engagée à envoyer, d'ici à quelques jours seulement, ces masques gratuits, pour une protection de trois mois. Par ailleurs, l'assurance maladie remboursera à 100% les masques chirurgicaux pour deux millions de Français qui sont porteurs de vulnérabilité", a-t-il précisé.

Invité d'Europe 1, jeudi matin, Olivier Gayraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV, a appelé l'exécutif à aller plus loin en plafonnant le prix des masques jetables à un tarif deux fois plus faible que celui en vigueur actuellement. Ainsi, "vous divisez immédiatement le budget masques des Français par deux, sans avoir recours aux finances publiques", a-t-il argué.

Les usagers de l'avion, lésés par la crise sanitaire ?

Huit compagnies aériennes, dont Air France, EasyJet ou Ryanair, ont été pointées du doigt par le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) pour des "violations" des droits des passagers, notamment celui à un remboursement en cas de vol annulé. L'organisation basée à Bruxelles a indiqué avoir alerté la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de ces violations, réclamant une enquête sur ces pratiques "déloyales".

"Depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreuses compagnies aériennes (...) privent les passagers de leur droit à un remboursement en cas de vol annulé et trompent les passagers en leur fournissant une information incorrecte, partielle ou peu claire sur leurs droits", a dénoncé la directrice générale du Beuc, Monique Goyens, dans un communiqué. Les associations de consommateurs membres du Beuc ont été "inondées de milliers de réclamations", a-t-elle relevé.

Plus de 15 millions de cas dans le monde

Plus de 15 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. Depuis une semaine, plus de 230.000 cas sont annoncés quotidiennement en moyenne.

Au total, la pandémie a fait depuis fin décembre au moins 617.603 morts dans le monde. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 142.942 décès. En Afrique, où l'OMS s'inquiète aussi de l'accélération de l'épidémie, la barre des 15.000 morts a été franchie (15.765 pour 753.124 cas). Le Moyen-Orient a lui passé le million de cas (1.044.925 infections recensées dont 23.929 morts).

Les Amériques toujours dans l’œil du cyclone

L'Amérique latine et les Caraïbes, deuxième région la plus touchée en nombre de cas (4.040.925 contaminations et 172.886 décès) fait toujours face à une progression très rapide du virus. Le Brésil a enregistré une explosion des nouvelles contaminations du coronavirus, avec 67.860 cas au cours des dernières 24 heures, alors que l'OMS avait affirmé vendredi dernier que la pandémie avait atteint un plateau dans le pays. Le Pérou a révisé à la hausse son bilan à 17.455.

En Equateur, six cas sur dix du nouveau coronavirus n'ont pas respecté leur isolement obligatoire en juin, ce qui s'est traduit par une remontée de la contagion, notamment à Quito, a déclaré mercredi le vice-ministre de la Santé, Xavier Solorzano. "En mai, 54% des personnes qui se savaient contaminées ont violé leur isolement jusqu'à sept heures par jour (...) Et en juin, c'est monté à 59,5%, six sur dix", a-t-il déploré sur la chaîne Ecuavisa. Le petit pays de 17,5 millions d'habitants compte près de 77.300 cas confirmés de Covid-19, dont plus de 5.400 morts.