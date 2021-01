Face au Covid, Joe Biden dévoile son plan de relance XXL à 1.900 milliards de dollars

En fonction à partir du mercredi 20 janvier, Joe Biden a dévoilé jeudi un nouveau plan de relance d'urgence de 1.900 milliards de dollars, censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les années 1930. Il sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissements pour relancer l'économie. Face à l'ampleur de la crise économique liée au coronavirus, "on ne peut pas se permettre de rester les bras croisés", a défendu jeudi soir Joe Biden, en présentant, depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, ce paquet d'aides, baptisé "plan de sauvegarde".

Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, liquidités pour les petites entreprises, ou encore aide alimentaire renforcée : les mesures doivent répondre à l'urgence, et empêcher le pays de s'enfoncer plus avant dans la crise. Viendra ensuite un plan d'investissements dans l'économie verte, dont les contours seront précisés dans les prochaines semaines.

"Made in America", côté démocrate

Il s'agira alors de créer les "millions" d'emplois manufacturiers "bien payés". Joe Biden a pour cela repris à son compte le "Made in America" cher à Donald Trump. "Imaginez un futur : 'fabriqué en Amérique', 'entièrement fabriqué en Amérique et entièrement par des Américains'", a-t-il lancé, soulignant que l'argent des contribuables sera utilisé pour "reconstruire l'Amérique". "Nous achèterons des produits américains, soutenant des millions d'emplois industriels américains", a-t-il dit.

En attendant, il faudra convaincre les élus du Congrès de débloquer les 1.900 milliards de dollars du plan d'urgence. "Le retour sur investissement en matière d'emplois, d'égalité raciale, empêchera les dommages économiques sur le long terme", a assuré Joe Biden, anticipant les critiques sur le creusement de la dette du pays. "Les bénéfices seront bien supérieurs au coût" de ce plan, a-t-il ajouté.

Aides prolongées jusqu'en septembre

Les républicains risquent en effet de s'y opposer car ils ont vanté récemment les vertus de l'orthodoxie budgétaire après avoir pourtant voté au printemps un plan d'aides de 2.200 milliards de dollars voulu par le président républicain Donald Trump. Les responsables démocrates des deux chambres ont eux assuré de leur soutien : "Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour transformer en législation, qui sera adoptée par les deux chambres et ratifiée en loi, la vision du président élu Biden", ont réagi Chuck Schumer et Nancy Pelosi dans un communiqué commun.

Le texte prévoit que les Américains touchent un nouveau chèque de 1.400 dollars par personne en fonction des revenus. Le paquet de 900 milliards de dollars adopté en décembre, considéré comme un "acompte" par Joe Biden, avait permis de leur mettre 600 dollars en poche. Mais les démocrates, dans une inhabituelle entente avec Donald Trump, réclamaient 2.000 dollars. Alors que 18 millions d'Américains vivent toujours grâce aux allocations chômage, les aides seront prolongées jusqu'à fin septembre ainsi que la possibilité de prendre un congé maladie payé en cas de contamination au Covid-19.