EN DIRECT - Coronavirus : nouveau record de cas quotidiens aux Etats-unis

EN DIRECT

Le coronavirus poursuit ses ravages dans les Amériques, et touche ses dirigeants : la présidente bolivienne et le numéro deux vénézuélien ont annoncé jeudi l'avoir contracté, quelques jours après le président brésilien Jair Bolsonaro, alors que les Etats-Unis et le Mexique ont connu un nouveau record quotidien d'infections. En France, la situation reste sous contrôle. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Les Etats-Unis ont battu un nouveau record de cas détectés en 24 heures avec plus de 65.500 de tests positifs La présidente bolivienne a annoncé avoir contracté la maladie En France, 14 nouveaux décès ont été enregistrés, pour 29.979 au total

Nouveaux records de cas quotidiens aux Etats-Unis

Le virus se propage à grande vitesse aux Etats-Unis. Le pays a battu également un nouveau record du nombre d'infections en une journée, avec plus de 65.500 cas supplémentaires recensés, selon le comptage à 20h30 locales de l'université Johns Hopkins. Le nombre total de cas enregistrés s'établit désormais à plus de 3,11 millions. Le précédent record quotidien datait de mardi (plus de 60.200 nouveaux cas). Et un millier de personnes ont succombé au Covid-19 lors des dernières 24 heures, pour un total de 133.195 décès aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump a minimisé jeudi ces records quotidiens : "Pour la centième fois, la raison pour laquelle nous avons tant de cas, comparé à d'autres pays qui ne font pas mieux que nous et de loin, est que nous testons beaucoup plus et mieux", a-t-il tweeté.

La présidente bolivienne testée positive

La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez a annoncé jeudi qu'elle avait été testée positive au coronavirus et qu'elle allait bien. "Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je travaillerai à l'isolement. Ensemble, nous allons aller de l'avant", a écrit Jeanine Añez sur son compte Twitter. "Je serai en quarantaine pendant quatorze jours et ferai un autre test. Je me sens bien", a ajouté la dirigeante de droite de 53 ans, dans une vidéo publiée sur le même compte. Trois membres de son gouvernement avaient fait savoir ces derniers jours qu'ils avaient été contaminés.

Quasiment au même moment, au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale constituante et numéro deux du parti présidentiel (PSUV) Diosdado Cabello révélait avoir été contaminé. Il avait interrompu mercredi son émission hebdomadaire, précisant être "en train de lutter contre une forte allergie". Selon les chiffres officiels - qui sont sous-estimés d'après l'opposition et des ONG comme Human Rights Watch -, 8.372 cas et 80 décès ont été confirmés dans le pays.

C'est bien moins qu'au Brésil, pays d'Amérique latine le plus affecté et deuxième au monde, où le dernier bilan faisait état jeudi de 69.184 morts (+1.220 en 24 heures) et 1,75 million de cas (+42.619). La situation continue de s'aggraver dans le reste de l’Amérique latine, avec le Pérou qui a franchi mercredi la barre des 11.000 morts ou le Salvador dont la capitale est en "phase critique" selon l'ONG Médecins sans frontières. Et le Mexique a enregistré jeudi un nouveau record de cas quotidiens (+7.280) pour un total de 282.283, et 33.526 morts.

Plus de 550.000 morts, 12 millions de cas

La pandémie du nouveau coronavirus a fait depuis fin décembre plus de 550.000 morts dans le monde, dont plus de la moitié dans les quatre pays les plus touchés, les Etats-Unis (133.195 décès), le Brésil (69.184), le Royaume-Uni (44.602), l'Italie (34.926) et le Mexique (33.526), selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi soir. Le nombre de cas d'infection officiellement déclarés a dépassé les 12 millions.

Situation sous contrôle en France, mais…

La France a enregistré 14 nouveaux décès liés au Covid-19, portant à 29.979 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi la Direction générale de la Santé (DGS). Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 512 malades concernés, soit 529 de moins que mercredi. Dans le détail, "19.503 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers et 10.476 dans les établissements sociaux et médico-sociaux", établissements pour lesquels le bilan a été réactualisé mardi.

En revanche, la DGS insiste sur deux éléments qui montrent que l'épidémie continue de circuler activement sur le territoire national : "Les autorités sanitaires sont particulièrement attentives à l’apparition de potentiels clusters, dus notamment aux rassemblements privés, familiaux ou festifs en cette période estivale", précise la structure. Au total, il y a nouveaux "clusters" (340 cas groupés depuis le 9 mai, dont 7 nouveaux, mais 211 clôturés).