INFORMATION EUROPE 1 - Hôpitaux : l'accord sur les salaires officiellement validé

Après des semaines de négociations, le protocole d'accord sur la revalorisation salariale des soignants hospitaliers a été officiellement validé, selon les informations d'Europe 1. Après la CFDT et Force ouvrière, l'UNSA Santé a annoncé sa décision de le signer à son tour, dans le cadre du Ségur de la santé. Ces trois organisations pèsent plus de 50% des voix dans la fonction publique hospitalière, permettant la conclusion d'un accord majoritaire.

Ce protocole prévoit 16 mesures, dont une hausse de salaire de 183 euros net par mois pour les soignants en deux temps, pour moitié en septembre puis en mars 2021. Près d'un million de salariés de la fonction publique hospitalière sont concernés, ainsi qu'environ 500.000 salariés du privé.

De longues tractations pour parvenir à un accord

Après sept semaines de tractations et une ultime séance marathon dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran et les syndicats étaient parvenus à un projet d'accord sur la répartition des 7,5 milliards d'euros mis sur la table lors du Ségur de la santé. Le Premier ministre Jean Castex avait dit souhaiter la conclusion d'un accord avant lundi.

Six autres organisations, dont la CGT et SUD-Santé, ont rejeté cet accord et appellent à manifester le 14 juillet, notamment à Paris. Le gouvernement prévoit par ailleurs de rendre un hommage aux soignants lors des cérémonies de la fête nationale.