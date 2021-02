EN DIRECT - Coronavirus : Mayotte se prépare à un nouveau confinement

EN DIRECT

Pas de nouvelles mesures, mais de la prudence. À la veille de la période des vacances scolaires en France, le gouvernement a renouvelé son appel à la vigilance : si la France échappe pour le moment à un nouveau confinement - à l'exception de Mayotte - une dégradation de la situation sanitaire, déjà très précaire, pourrait amener l'exécutif à prendre des mesures plus fortes. De son côté, l'OMS appelle l'Europe à accélérer la vaccination contre le Covid-19, l'organisme se disant "inquiet" face à la propagation des nouveaux variants sur le continent. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Mayotte est reconfinée à partir de vendredi, 18 heures

Plus de 1,9 millions de contrôles ont été réalisés depuis l'instauration du couvre-feu, et 177.000 amendes dressées

Aux Etats-Unis, le groupe Johnson & Johnson a déposé une demande pour un nouveau vaccin

Un appel à la prudence avant les vacances

Le gouvernement a appelé les Français à "la plus grande prudence" à la veille des vacances d'hiver, sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, écartant "à ce jour" l'hypothèse d'un reconfinement. Un confinement a cependant été décidé à Mayotte, territoire français de l'océan Indien, à compter de vendredi et pour une durée de trois semaines.

Le Premier ministre a assuré que "les chiffres élevés de l'épidémie (20.000 nouveaux cas par jour, 1.600 hospitalisations et 320 décès en moyenne sur une semaine) sont relativement stables". Une situation qui "ne justifie pas à ce jour", un nouveau confinement. Néanmoins, "si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités", a averti Jean Castex. Alors que le variant britannique avait été mesuré à 3,3% parmi tous les cas positifs les 7 et 8 janvier, il se situait à près de 14% en France au 27 janvier. "Ces variants ne constituent pas une menace potentielle mais bien réelle", a prévenu le chef du gouvernement.

Par ailleurs, les contrôles se sont multipliés et quelque 177.000 amendes pour non respect du couvre-feu ont été dressées depuis son instauration le 15 décembre, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "1,9 million de contrôles" ont été effectués depuis cette date, a-t-il ajouté.

Mayotte reconfinée

Le gouvernement a donc décidé un reconfinement à Mayotte pour au moins trois semaines, à compter de vendredi à 18 heures, pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19 et à l'apparition des variants britannique et sud-africain, a annoncé jeudi le ministère des outre-mer. "Depuis le 1er février, 3 communes (Bouéni, Pamandzi et Dzaoudzi Labattoir) étaient confinées du fait de l'observation de taux d'incidence particulièrement élevés (...) Afin de limiter la forte circulation du virus, il a été décidé d'étendre le confinement à l'ensemble du territoire mahorais à compter du vendredi 5 février, 18H00 (heure de Mayotte), pour une durée de trois semaines", indique un communiqué du ministère.

Selon le communiqué, cette décision se justifie par une "très forte augmentation des hospitalisations de cas Covid ces derniers jours" : "77 patients sont actuellement hospitalisés et 11 patients sont en réanimation". Du 3 janvier au 3 février, le taux d'incidence est passé de 50 à 415/100.000 habitants avec un taux de positivité de 17%.

Plus de 1,7 million de Français ont reçu une première dose de vaccin

De plus en plus de Français veulent se faire vacciner, a assuré Jean Castex jeudi. Mais à ce stade, les populations prioritaires restent les plus de 75 ans, les personnes atteintes de pathologies graves et le personnel soignant. Pour répondre à leur demande, de nouveaux créneaux de rendez-vous vont ouvrir dès vendredi. "Je mesure aussi parfaitement l'angoisse de toutes ces personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas encore obtenu un rendez-vous. C'est pourquoi je veux vous annoncer que nous allons ouvrir dans les prochains jours 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections", a annoncé le Premier ministre.

Plus de 1,7 million de Français ont reçu au moins une première dose de vaccin, et le gouvernement espère porter ce chiffre à quatre millions d'ici la fin du mois, notamment grâce à l'arrivée du vaccin AstraZeneca, dont les prmeières injections sont prévues samedi, à destination du personnel soignant.

Plus de 23.000 contaminations en 24 heures

Plus de 23.000 cas de contaminations au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, où la pression hospitalière reste élevée sur fond de progression de variants plus contagieux, selon les données de Santé publique France publiées jeudi. Le nombre de contaminations (23.448) est en baisse par rapport à la veille (26.362), mais reste sur un plateau élevé, fluctuant entre 20.000 et 26.000 depuis janvier. Le taux de positivité est stable, à 6,7%.

En 24 heures, 360 personnes ont été emportées par la maladie Covid-19 à l'hôpital (contre 358 la veille), ce qui porte le bilan des morts à 77.952 depuis le début de l'épidémie en France

La situation reste tendue sur le front des hôpitaux, qui accueillent actuellement 27.766 patients (-187 par rapport à mercredi), dont 1.752 nouvelles admissions. Parmi eux, 3.240 malades sont soignés dans les services de réanimation, dont 275 arrivés ces dernières 24 heures.

Le variant brésilien détecté en France

Quatre premiers cas d'infection au variant brésilien du coronavirus ont été détectés en France, en plus des variants anglais et sud-africain, a indiqué jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. On sait "depuis hier" qu'il y a "quatre cas de variant d'origine brésilienne, notamment dans le Var, dans la région Aura (Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi qu'à la Réunion", a déclaré Olivier Véran lors de la conférence de presse aux côtés du Premier ministre. L'un de ces cas est "une femme qui revenait de Manaus au Brésil" et a transité par Sao Paulo, Francfort, Paris et Marseille.

"Nous voulons limiter au maximum la diffusion de ces variants, gagner du temps pour pouvoir vacciner et protéger les plus fragiles d'entre nous", a assuré le ministre de la Santé. "Le variant dit britannique a la particularité d'être plus contagieux, mais a priori pas plus grave", a rappelé Olivier Véran. Les variants sud-africain et brésilien "nous inquiètent encore davantage, d'abord parce qu'il existe moins de données sur les infections qu'ils entraînent, ensuite parce que certaines études tendent à montrer qu'il y a davantage de réinfections, et enfin parce que nous manquons d'éléments pour être pleinement sûrs que les vaccins seraient aussi efficaces sur ces variants", a-t-il souligné.

De son côté, l'OMS appelle "l'Europe [à] accélérer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l'appui de tous les laboratoires. L'organisation reconnait être "inquiète" sur l'impact des variants sur l'efficacité des vaccins. "Nous devons unir nos forces pour accélérer la vaccination", a déclaré le directeur régional de l'organisation Hans Kluge, alors que la campagne de vaccination dans l'Union européenne a connu des débuts difficiles, sur fond de manque de vaccins et de tensions entre Bruxelles et certains fabricants.

"Des entreprises pharmaceutiques d'habitude concurrentes doivent unir leurs efforts pour augmenter drastiquement les capacités de production, c'est de ça dont nous avons besoin", a insisté le responsable basé à Copenhague. Dans l'Union européenne, le taux de la population ayant reçu une première dose atteint à peine les 2,5%.

Les confinements ont eu un impact sensible sur l'empreinte carbone des Français

Selon une étude de l'Insee publiée jeudi, l'empreinte carbone générée par la consommation des Français a chuté de 36% pendant le premier confinement, avant de revenir presque à la normale durant les mois de juillet, août, septembre et octobre, puis de baisser à nouveau de 20% en novembre, durant le second confinement. Cette baisse est essentiellement imputable aux restrictions de déplacements, donc à la baisse du trafic automobile et aérien.

Un nouveau vaccin en vue aux Etats-Unis

L'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé jeudi une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités sanitaires américaines, qui l'étudieront d'ici trois semaines. Au terme de la procédure, s'il obtient le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA), ce vaccin serait le troisième autorisé aux Etats-Unis, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

Quarantaines à l'arrivée au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a confirmé jeudi que les résidents du Royaume-Uni arrivant de pays jugés à risque devront observer dix jours de quarantaine à l'hôtel, à partir du 15 février, afin d'éviter d'importer des variants potentiellement résistants aux vaccins.

Plus de 2,26 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,26 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 455.555 décès recensés, devant le Brésil (228.795 morts), le Mexique (161.240), l'Inde (154.703) et le Royaume-Uni (109.335).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclue les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.