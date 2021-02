Mayotte : reconfinement d'au moins trois semaines

Le gouvernement a décidé un reconfinement à Mayotte pour moins trois semaines, à compter de vendredi à 18h heure locale, pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19 et à l'apparition de variants britanniques et sud-africain, a annoncé jeudi le ministère des outre-mer.

"Depuis le 1er février, 3 communes (Bouéni, Pamandzi et Dzaoudzi Labattoir) étaient confinées du fait de l'observation de taux d'incidence particulièrement élevés (...) Afin de limiter la forte circulation du virus, il a été décidé d'étendre le confinement à l'ensemble du territoire mahorais à compter du vendredi 5 février, 18 heure (heure de Mayotte), pour une durée de trois semaines", indique un communiqué du ministère.

Les écoles fermées

Du 3 janvier au 3 février, le taux d'incidence est passé de 50 à 415/100.000 habitants avec un taux de positivité de 17%. De plus, les patients admis en réanimation sont plus jeunes (entre 45 et 60 ans) et présentent des formes plus graves avec des détresses respiratoires aiguës sévères. "Il est fort probable que cette présence de personnes plus jeunes en réanimation s'explique par la présence confirmée des variants 202012/01 (identifié au Royaume-Uni) et 501 (identifié en Afrique du Sud) de la Covid-19", explique le ministère.

Dans le cadre de ce confinement, "les écoles et établissements scolaires seront fermés, en raison du nombre de cas très importants détectés chez les jeunes, à la différence de l'hexagone et qui s'explique sans doute par la forte circulation du variant 501". Afin de soutenir l'économie à Mayotte, l'ensemble des mesures d'urgence économique déjà en vigueur seront prolongées, selon le texte.