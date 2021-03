EN DIRECT - Coronavirus : l'épidémie ralentit aux Etats-Unis mais accélère en Europe

EN DIRECT

Lors d'une conférence de presse jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a confirmé l'extension du confinement le week-end au Pas-de-Calais à partir de samedi pour lutter contre la propagation du Covid-19. Plusieurs milliers de professionnels du monde de la culture ont également défilé dans toute la France, à Paris la manifestation s'est conclut par l'investissement du théâtre de l'Odéon par environ 80 personnes, réclamant la convocation d'un "conseil national des professionnels du spectacle". Dans le reste de l'Europe la situation sanitaire se dégrade, et l'OMS appelle les gouvernements à accélérer la vaccination. Aux Etats-Unis, en revanche, l'épidémie ralentit. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Alors que l'épidémie ralenti aux Etats-Unis, la remontée du nombre de cas en Europe inquiète l'OMS

Le Pas-de-Calais rejoint la liste des zones confinées le week-end, à partir de samedi 8 heures

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000m² seront fermés dans "les départements à risque" à partir de vendredi soir

L'Italie a bloqué la livraison de plus de 250.000 doses du vaccin d'AstraZeneca à destination de l'Australie

L'épidémie ralentit aux Etats-Unis, mais progresse en Europe

Les Etats-Unis enregistrent des signes encourageants, comme les moins de 40.000 cas quotidiens jeudi pour la première fois depuis octobre ou la baisse des moyennes hebdomadaires des décès et des hospitalisations, alors que l'épidémie repart à la hausse en Europe. Après un pic de près de 300.000 cas en 24 heures enregistré le 8 janvier aux Etats-Unis, le nombre d'infections quotidiennes a retrouvé son niveau d'avant Halloween, Thanksgiving et les autres fêtes de fin d'année, synonymes de nombreux déplacements à travers le pays et d'une propagation accrue du virus.

Autre signe encourageant dans le pays le plus touché par la pandémie en valeur absolue (plus de 520.000 décès): les moyennes hebdomadaires des morts et des hospitalisations sont elles aussi nettement en baisse. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Europe a augmenté de 9% la semaine dernière pour atteindre un peu plus d'un million, après six semaines de "baisse prometteuse", a annoncé jeudi le directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge. Pour lui, les Européens doivent "revenir à l'essentiel" pour lutter contre le virus et ses variants, notamment en accélérant la vaccination. "Nous avons besoin d'élargir notre portefeuille de vaccins", a-t-il insisté.

Confinement du Pas-de-Calais et fermeture des surfaces commerciales non alimentaires de plus de 10.000m2

Le département du Pas-de-Calais sera confiné dans son intégralité le week-end, à partir de ce samedi 8 heures, en raison d'une circulation accrue de l'épidémie de coronavirus, a confirmé jeudi Jean Castex. "L’incidence y est en effet en progression très rapide", à savoir de "23 % au cours des 7 derniers jours et dépasse dorénavant le seuil des 400 pour 100.000, soit presque deux fois la moyenne nationale", a expliqué le Premier ministre en pointant aussi la saturation des services de réanimation, "au plus haut de tous les départements français". "Les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5.000 m2 seront fermées" dans le département, a également ajouté Jean Castex.

En outre, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000 m², et plus seulement ceux de plus de 20.000 m² comme jusqu'à présent, seront fermés à compter de vendredi soir dans les "départements à risque" pour enrayer la progression du Covid-19, a également annoncé le chef du gouvernement.

Le nombre de malades en réanimation reste stable

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation était quasiment stable jeudi, avec 3.633 personnes contre 3.637 la veille, et 293 nouvelles admissions, selon les dernières données de Santé publique France. Cette stabilisation fait suite à plusieurs jours d'augmentation du nombre de malades dans les services accueillant les cas les plus sévères de la maladie. Ce chiffre se rapproche des niveaux connus début décembre mais reste éloigné du pic de la 2e vague de l'automne (4.900) et surtout, de la 1ère vague au printemps (7.000). Au total, 24.891 personnes malades étaient hospitalisées jeudi, un chiffre en légère baisse par rapport à la veille, avec 1.538 nouvelles admissions.

En 24 heures, 295 personnes sont décédées à l'hôpital, portant le total à 87.861. Le nombre de nouveaux cas de contamination s'élève à 25.279 en 24 heures et le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests, est de 7,3%, stable par rapport à mardi et mercredi. Il s'élevait à 6% mi-février.

Le gouvernement envisage une vaccination obligatoire pour les soignants

La vaccination des soignants contre le Covid-19 est jugée trop décevante au sommet de l'Etat, si bien que l'exécutif s'interroge désormais sur la mise en place d'une vaccination obligatoire pour ces personnels. Vendredi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, doit adresser aux soignants une lettre ouverte, les enjoignant notamment à sauter le pas. Mais selon plusieurs sources gouvernementales auprès d'Europe 1, ce courrier pourrait bien être un dernier avertissement avant une saisine du Conseil consultatif national d’éthique, en vue d'une obligation vaccinale. Selon les chiffres présentés lors de la conférence de presse de jeudi soir, environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, ont été vaccinés.

Les acteurs de la culture manifestent et occupent l'Odéon

Plusieurs milliers de professionnels du monde de la culture ont manifesté jeudi en France, sans attirer les foules, pour de nouveau crier leur ras-le-bol et demander la réouverture des lieux culturels, un an après les premières mesures de fermeture. À Paris, plusieurs personnes sont entrées à la fin de la manifestation dans le théâtre de l'Odéon pour l'occuper. Le gouvernement, qui a fermé fin octobre les théâtres, musées et autres lieux culturels pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, n'a donné aucune date de réouverture, attendant le résultat de plusieurs "concerts-tests" ainsi qu'une expertise sur la situation des intermittents.

L'année blanche, annoncée en mai, correspond à la prolongation des droits d'indemnisation jusqu'au 31 août 2021 pour les intermittents arrivant en fin de droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021. Les professionnels de la culture réclament sa prolongation jusqu'en août 2022 et surtout, une réouverture des lieux culturels.

L'Italie bloque des doses de vaccin à destination de l'Australie

De son côté, l'Italie a bloqué l'exportation vers l'Australie de doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca produites sur le sol européen, première application d'un mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles, a annoncé jeudi le gouvernement italien. Le ministère italien des Affaires étrangères a précisé que ce refus d'exportation portait sur 250.700 doses du laboratoire suédo-britannique. Il l'a notamment justifié par "la pénurie persistante de vaccins et les retards d'approvisionnement de la part d'AstraZeneca" dans l'UE et en Italie. L'Australie a minimisé l'impact de la décision italienne sur son plan de vaccination. La livraison bloquée "n'était pas intégrée dans notre plan de distribution pour les prochaines semaines", a déclaré un porte-parole du ministère australien de la Santé.

Invitée d'Europe 1 vendredi, Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la logistique des vaccins en France, a salué l'initiative italienne, estimant qu'il s'agissait d'un "moyen de pression" pour forcer les laboratoires à honorer leurs engagements.

L'autorisation du traitement d'Eli Lilly en France fait des vagues

L'autorisation temporaire d'utilisation accordée par la France à un traitement contre le Covid-19, basé sur un anticorps de synthèse du laboratoire américain Eli Lilly, soulève des vagues de critiques dans la communauté médicale, faute d'études définitives sur son efficacité. Le médicament autorisé en France fait partie de la famille des anticorps monoclonaux, qui ne sont pas encore commercialisés dans l'Union Européenne. Ils représentent une piste prometteuse de traitement précoce, surtout sous forme de cocktail, pour tenter d'éviter hospitalisation et passage en réanimation chez les gens les plus à risque de formes graves de Covid.

Parmi les anticorps monoclonaux existants, c'est le traitement de l'américain Eli Lilly qui a été autorisé en France. Il s'administre en une seule injection à l'hôpital, à un prix de l'ordre de 1.000 euros la dose. Un document du ministère daté du 24 février fait état d'"une première livraison de 4.500 doses" à destination, selon Olivier Véran, de "patients âgés de 80 ans et plus, et qui ont des troubles de l'immunité". Problème : l'efficacité du traitement d'Eli Lilly, le bamlanivimab, est largement controversée. "Suspendons cette ATU (autorisation temporaire d'utilisation, ndlr) à risque et de bénéfice improbable", s'est étranglé sur Twitter le professeur de pharmacologie Mathieu Molimard (CHU de Bordeaux). Il pointe deux raisons essentielles: d'une part, "l'absence de démonstration d'efficacité", de l'autre, le risque que ce traitement, basé sur un seul anticorps, ne favorise l'émergence de variants du coronavirus, à cause d'une efficacité insuffisante. Ce spécialiste préconise d'attendre l'arrivée de traitements du même type qui combineraient plusieurs anticorps, pour réduire ce risque.

Alliance pour de futurs vaccins

Israël, l'Autriche et le Danemark ont annoncé jeudi soir une alliance pour le développement et la production de nouvelles générations de vaccins contre le Covid-19, un accord d'ores et déjà critiqué au sein de l'Union européenne. Les trois pays vont lancer "un fonds de recherche et développement" et "entamer des efforts conjoints pour la production de futurs vaccins", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sans toutefois détailler le montant de ce fonds ni la capacité de production souhaitée.

Par ailleurs, l'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé jeudi avoir commencé l'examen du vaccin russe Spoutnik V, en vue de son déploiement dans l'Union européenne. Les autorités russes disent être prêtes à fournir des vaccins à 50 millions d'Européens dès juin. Plus de deux millions de Russes ont reçu les deux doses du vaccin, et deux millions supplémentaires ont reçu leur première dose, a annoncé le président Vladimir Poutine.

Plus de 2,5 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,56 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 520.080 décès. Ils sont suivis par le Brésil (260.970), le Mexique (188.044), l'Inde (157.435) et le Royaume-Uni (123.783).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.