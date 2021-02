EN DIRECT - Coronavirus : une prise de parole de Castex, mais pas de confinement en vue

EN DIRECT

Le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse pour faire un point sur la situation sanitaire et les mesures de lutte déjà en place contre la pandémie de Covid-19. Ce rendez-vous, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, qui ne devrait pas donner lieu à l'annonce d'un nouveau tour de vis. Les indicateurs de suivi de l'épidémie restent stables mais élevés dans le pays, notamment en ce qui concerne les hospitalisations et les admissions en réanimation, ce qui laisse craindre un débordement des services en cas de troisième vague déclenchée par les variants. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole jeudi à 18 heures

En France, un nouveau confinement n'est pas à l'ordre du jour, malgré les chiffres élevés de l'épidémie

En Europe, l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca sur les patients âgés continue d'interroger

Pour le gouvernement, le confinement n'est "pas une fatalité"

Alors que la situation sanitaire continue de susciter l'inquiétude, mais qu'un confinement n'est pas à l'ordre du jour, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront une conférence de presse jeudi soir à 18 heures.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé mercredi que le confinement n'était "pas une fatalité" contre l'épidémie de Covid-19, en appelant les Français à une "vigilance accrue" pendant les vacances qui débutent ce week-end, et en insistant sur un recours "effectif" au télétravail. "La situation reste fragile" mais elle "est entre nos mains. Le confinement n'est pas une fatalité et ce sont nos efforts collectifs qui nous permettront de l'éviter", a déclaré Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

"La période de vacances qui s'ouvre doit faire l'objet d'une vigilance accrue et renforcée de chacune et de chacun d'entre nous", a-t-il recommandé, en invitant à réduire ses contacts et à porter une "attention particulière" aux personnes âgées et vulnérables, "dans un contexte où il peut y avoir des retrouvailles en famille".

Covid-19: plus de 26.000 cas de contamination en 24 heures

Plus de 26.000 personnes (26.362) ont été testées positives au coronavirus en 24 heures, selon les données mercredi de Santé publique France, qui font état d'une relative stabilité des autres indicateurs. Le chiffre des contaminations est le deuxième plus élevé sur le mois écoulé, après un plus haut de 26.784 cas le 20 janvier. Le taux de positivité est quasi-stable, à 6,7%.

Le nombre des décès à l'hôpital s'établit à 358 en 24 heures. Il était de 404 mardi soir. La maladie Covid-19 est responsable de 77.595 décès depuis le début de l'épidémie en France. Les chiffres d'hospitalisations restent élevés, avec 27.953 patients hospitalisés (-76 par rapport à la veille), dont 1.882 nouvelles admissions (contre 2.189 mardi). Le constat est similaire pour les services de réanimation, dont les autorités sanitaires redoutent qu'ils ne soient débordés avec l'apparition de nouveaux variants du coronavirus. Santé publique France a fait état de 3.267 malades du Covid-19 en réanimation ou soins intensifs mercredi soir, contre 3.270 la veille. Avec 275 nouvelles admissions en 24 heures, contre 369 la veille.

Les chiffres lissés sur une semaine, qui évitent les fluctuations quotidiennes, donnent 11.212 nouvelles hospitalisations et 1.788 admissions en réanimation. Des données en légère baisse par rapport à la veille (11.263 et 1.830 respectivement).

Pour ce qui est des vaccinations, plus d'1,6 million de personnes ont reçu au moins une dose, et 102.000 en ont reçu deux. Emmanuel Macron a assuré mardi sur TF1 que tous les Français adultes pourront se faire vacciner "d'ici la fin de l'été", soit le 22 septembre, tout en réfutant les accusations de lenteur.

Interrogations sur le vaccin d'AstraZeneca

Contestée par ses voisins européens, la stratégie vaccinale du Royaume-Uni contre le coronavirus a été confortée mercredi par une étude montrant l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca/Oxford dès la première dose pour protéger de la maladie et freiner sa transmission. L'université d'Oxford a par ailleurs annoncé lancer une étude pour déterminer si combiner deux doses de différents vaccins chez un même patient reste efficace.

L'agence suisse du médicament a estimé mercredi que des études supplémentaires étaient nécessaires avant d'autoriser le vaccin d'AstraZeneca. La Belgique a de son côté décidé de ne pas l'administrer pour l'instant aux personnes de plus de 55 ans, faute de données suffisantes sur son efficacité dans cette tranche d'âge.

France et Allemagne ouvertes au vaccin russe

Spoutnik V, le vaccin russe contre le Covid-19, pourra être distribué en France s'il "correspond aux exigences" scientifiques européennes, a déclaré le gouvernement français. L'Allemagne et l'Espagne ont exprimé la même position, tandis que la Russie, qui veut augmenter la production de son vaccin à l'étranger, a contacté le laboratoire allemand IDT pour le produire en Europe.

La Colombie a approuvé mercredi le vaccin chinois Sinovac et le Nicaragua le russe Spoutnik V. Le Brésil quant à lui compte boucler vendredi l'achat de 30 millions de Spoutnik V et de l'indien Covaxin.

L'OMS à l'Institut de virologie de Wuhan

L'Institut de virologie de Wuhan (centre de la Chine), cible de conjectures - alimentées, entre autres, par l'administration de Donald Trump - selon lesquelles il a laissé s'échapper le coronavirus dans la nature, a reçu mercredi la visite des experts de l'Organisation mondiale de la santé, qui enquêtent sur les origines de la pandémie.

Un des experts a jugé "très peu probable" que cette mission très courte apporte "des réponses définitives à la question".

Recherche d'un vaccin contre les variants

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK et son concurrent allemand CureVac s'unissent pour mettre au point un vaccin à ARN messager contre les nouveaux variants du coronavirus, avec l'espoir d'être prêts pour 2022.

Effondrement du trafic mondial aérien en 2020

Le nombre des passagers transportés par des compagnies aériennes dans le monde s'est effondré de 66% en 2020 par rapport à 2019, une évolution sans précédent due à la pandémie, a annoncé mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata).

Tennis : matchs annulés à Melbourne

Tous les matches prévus pour jeudi à Melbourne, où se déroulent six tournois préparatoires à l'Open d'Australie, qui doit commencer lundi, ont été annulés après la détection d'un cas de Covid-19 au sein du personnel d'un des hôtels de quarantaine où ont séjourné une partie des accrédités, ont annoncé les organisateurs.

Plus de 2,25 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,25 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 450.273 morts, suivis par le Brésil (227.563), le Mexique (159.533), l'Inde (154.596) et le Royaume-Uni (108.013).

L'Espagne, qui compte 47 millions d'habitants et qui est l'un des pays d'Europe les plus touchés, a dépassé mercredi les 60.000 décès.

Le nombre des victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.